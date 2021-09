Vergeet de muren, verf eens je plafond: ‘Het werkt als een optische illusie’

Het plafond is misschien een onderdeel van de kamer waar je niet veel aan denkt. Zonde, want het kan de hele uitstraling van een kamer veranderen. Volgens Fietje kun je veel kanten op met het plafond. Maar hoe pak je dat aan?

De meeste mensen zullen het plafond ‘gewoon’ wit hebben. Is dat niet heel saai?

,,Het is niet per se saai, maar je kunt de aandacht op het plafond richten door er iets mee te doen. Het ligt ook wel aan de hoogte van het plafond, een laag plafond wordt nog lager door een kleur of versiering. Maar met een hoog plafond zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je het plafond bijvoorbeeld een kleur geven. Hoe donkerder de kleur, hoe meer het verlagend werkt. Op die manier lijken hoge ruimtes wat minder leeg.”



Is het wel een goed idee om je plafond te verven, wordt het daar niet veel te druk van?

,,Dat hoeft niet zo te zijn. Ik zou zelf nooit voor een knaloranje plafond kiezen, of voor een andere hele uitgesproken kleur. Maar donkerblauw of donkerbruin kan bijvoorbeeld heel mooi zijn. Een optie is om de muren wit te houden en het plafond te verven, of om alle muren en het plafond in dezelfde kleur te doen. Met het verven van het plafond kan je bovendien bepaalde effecten creëren. Heb je een smalle kamer? Verf dan het plafond en neem de bovenkant van de muren in dezelfde kleur mee. Dan lijkt de kamer breder, het werkt als een optische illusie.”

Styling: Fietje Bruijn.

In nieuwbouwhuizen zie je vaak plafonds met gipsplaten, waartussen zo’n gleuf te zien is. Is er nog een leuke manier om dat weg te werken?

,,Ik zou zeggen, laat het weg stuken! Een vakman kan die naden zo opvullen. Maar bijvoorbeeld hout of latjes tegen het plafond aan timmeren is ook een optie. Dat geeft een soort retro effect, dat is heel mooi. Die houten uitstraling brengt warmte, leven.”

En een ouderwets plafond met versiersels of afbeeldingen, is dat alleen iets voor oude huizen of is dat ook leuk in je nieuwbouwwoning?

,,Vroeger had je inderdaad veel van die plafonds met ornamenten. Het is misschien een beetje onnatuurlijk om dat in een nieuwbouwhuis te doen, maar je hebt wel ornamenten in de vorm van strakke cirkels. Die passen er dan misschien beter bij. Ik heb nog niet veel plafonds gezien met afbeeldingen, ik zou dat zelf een beetje te wild vinden. Als je er voor kiest om dát de blikvanger te laten zijn, moet de rest van de kamer wel héél ingetogen zijn. Dan is dat echt je kunstplafond. Je kunt heel veel kanten op, maar doe het wel met beleid, zodat het geen zooitje wordt.”

