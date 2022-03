Verhuizen te duur? Dan maar verbouwen: ‘Aanbouw voegt meeste waarde toe’

Verbouwen is populair. ,,Op dit moment is het aantal aanvragen over het oversluiten en bijsluiten van een hypotheek groter dan de markt voor nieuwe hypotheekaanvragen’’, zegt Marga Lankreijer, domeinmanager hypotheken bij Independer. ,,Er zijn weinig huizen te koop en de rente is laag. Daarom gaan mensen verbouwen in plaats van verhuizen.’’