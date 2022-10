Verkopen ‘spookhuizen’ minder goed, of juist beter? ‘Zo'n moord heeft impact, maar er komen toch weer kopers’

Spoken houden van huizen. Tenminste, als we de vele legendes over spookhuizen mogen geloven. Wie daar wil wonen, moet soms de onverklaarbare gebeurtenissen, vreemde observaties en enge ervaringen voor lief nemen. Maar hoe verkoop je zo’n huis, en is het moeilijk om anderen te overtuigen niet alleen je oude woning, maar ook je ‘spoken’ over te nemen?

Spookhuizen kent Corrie Verkerk genoeg. De journalist en schrijver maakte er zelfs een boek over, Amsterdamse Spookhuizen, vol met spookverhalen die in haar stad de ronde doen. ,,Bij spookhuizen denken mensen toch vaak aan verlaten kastelen in het bos, maar ook Amsterdam is een oude stad vol verhalen.”

Verkerk schreef meer dan dertig van die verhalen op in haar boek. ,,Neem bijvoorbeeld het Witsenhuis.” In deze bekende woning woonde en werkte vroeger de schilder Willem Witsen. ,,Zijn werkkamer is nog volledig intact, dus je stapt daar een andere tijd in.”

Angstaanjagende verschijning

Tegenwoordig biedt het huis ook onderdak aan jonge schrijvers, en onder hen doen zich genoeg vreemde verhalen de ronde. ,,Dingen die mysterieus verdwijnen, mensen die het gevoel hebben dat ze van de trap geduwd worden.” Het spook van het Witsenhuis is voor sommigen een angstaanjagende verschijning, maar voor de meeste inwonenden gewoon een excentriciteit van een antiek pand.

Wie ernaar opzoek gaat, vindt genoeg verhalen over huizen met geesten en andere verschijningen. Maar wat voor vloek er ook op dit soort plekken zou rusten, het onheil strekt zich maar zelden uit naar de verkoop. Een spookhuis kopen of verkopen gaat volgens Verkerk namelijk makkelijker dan je misschien denkt. Een spook mag dan eng zijn, maar de krappe Amsterdamse woningmarkt boezemt de meeste mensen veel meer angst in.

In de ervaring van Verkerk schrikt een fantoom in de woning maar weinig geïnteresseerden af: ,,De meeste mensen nemen het op de koop toe. Ze zien het als een leuke extra. Ik heb zelden iemand gesproken die echt bang was. Nederlanders zijn daar toch iets te nuchter voor, denk ik.”

En zijzelf? ,,Ik woon in een oud huis maar heb nog nooit een spook gezien. Als iets geloven betekent dat je iets niet zeker weet, dan ‘geloof’ ik in die zin in spoken. Ik ken heel nuchtere mensen die verhalen vertellen over dingen die ze niet kunnen verklaren, dus wie weet. Maar ik hoef die spoken liever niet over de vloer", lacht ze.

Het Spookhuis van Ravenswoud

Ron Bakker van Makelaardij De Smelthe weet uit eigen ervaring hoe het is om een spookhuis te verkopen. Vorig jaar was het aan hem om een koper te vinden voor een verlaten en vervallen huis, volledig overgroeid door de omringende planten en bomen. Het duurde niet lang voordat de eerste verhalen en legendes over deze plek de ronde deden.

,,Het hele huis was overwoekerd en stond jaren leeg”, beschrijft de makelaar. ,,De ramen waren en deur waren gebarricadeerd en het pand was verwaarloosd. Dus in de buurt kreeg het een reputatie als spookhuis.”

Quote De media maakten er helemaal een spookhuis van. Uiteinde­lijk is dat huis voor meer dan de vraagprijs verkocht Ron Bakker

Volgens Bakker was het pand oorspronkelijk van ‘een wat eigenzinnige en zonderlinge man’. Toen hij overleed, besloot de familie het huis te verkopen. De eerste foto’s werden op Funda geplaatst, en die foto’s trokken de aandacht. Het duurde niet lang voordat de media het verhaal oppikten.

,,En de media maakten er helemaal een spookhuis van,” lacht Bakker. ,,Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, de Telegraaf en zelfs Linda schreven erover. Zelfs Hart van Nederland kwam langs.” Het ‘spookhuis van Ravenswoud’ was nu landelijk bekend en iedereen wilde het spookhuis zien. Bakker had meer dan honderd bezichtigingen op één dag. ,,Uiteindelijk is dat huis voor meer dan de vraagprijs verkocht.”

Verschrikkelijke voorgeschiedenis

Elk spookverhaal heeft een begin nodig, een gruwelijk moment in de geschiedenis dat doorleeft in het bovennatuurlijk verschijnsel van het spook. En je hoeft niet in geesten te geloven om zo’n voorgeschiedenis naar te vinden.

,,Hier in de omgeving zijn ook boerderijen waar de vorige bewoners zijn omgekomen, soms op een criminele manier. Mensen uit de omgeving vinden het naar om zo’n pand te kopen. Maar voor mensen van buitenaf zou het niet veel moeten uitmaken.”

Quote In Harderwijk staat bijvoor­beeld een huis waar iemand vermoord is en dat heeft even impact. Maar geef het een jaar of vijf en er komen toch weer kopers Ron Bakker

,,Hetzelfde zien we met huizen waar een zelfmoord plaatsvond – die worden ook verkocht. Ik kan mij voorstellen dat de mensen die er bekend mee zijn dat moeilijk zouden vinden, maar de meeste mensen van buitenaf zijn er toch vaak nuchter over. Het maakt hen vaak niet veel uit.”

Weinig invloed op de prijs

De makelaar blijft er nuchter over, maar het is niet vreemd dat een geschiedenis van gruwelijke dood voor sommige mensen toch een minpuntje is. Wil jij zeker weten dat je geen horrorhuis koopt? Stel dan vooral vragen, adviseert Bakker.

,,In principe hoef je zoiets niet te vermelden. Als de vorige eigenaar bijvoorbeeld zelfmoord pleegde, dan ben je niet verplicht dat te vertellen. Maar als mensen ernaar vragen moet je natuurlijk wel openheid van zaken geven.”

Volgens makelaar Bakker hebben geesten of geschiedenis namelijk maar weinig invloed op de prijs van een pand. ,,Het is lastig om te zeggen, het hangt natuurlijk van het huis af. Maar ik denk dat het over het algemeen wel meevalt.”

Zelfs de meest verschrikkelijke verhalen hebben volgens Bakker enkel wat tijd nodig voordat ze hun kracht verliezen. ,,Als een huis heel erg in de media is geweest, is het natuurlijk anders. In Harderwijk staat bijvoorbeeld een huis waar iemand vermoord is en dat heeft even impact. Maar geef het een jaar of vijf en er komen toch weer kopers.”

