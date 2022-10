Verzamelaar Sietske heeft wel 600 puddingvormen in huis: ‘Maar pudding maken, dat doe ik nooit’

met video In deze studenten­flat is de stank ondraag­lijk, huurders lijden onder bedwantsen, ratten en schimmel

Huurders van een studentenflat zijn de wanhoop nabij. Volgens hen weigert de verhuurder iets te doen aan onderhoud. Het voormalig kantoorpand, waarin zo’n tweehonderd mensen wonen, is ronduit smerig. De stank in de gangen is niet te harden. Tot overmaat van ramp zijn er overal bedwantsen en lopen er tientallen ratten bij de ingang. ,,Ik wil wel weg, maar ik kan nergens heen.’’

30 september