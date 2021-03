Vier op de tien Nederlanders kent energielabel woning niet

Bij verkoop of verhuur van een woning is het al sinds 2008 verplicht om een energielabel te hebben, maar vier op de tien Nederlanders weet niet wat het label van hun eigen woning is. Dat blijkt uit een peiling van Panel Inzicht in opdracht van consumentenadviseur Pricewise.

Het percentage komt overeen met het aantal huizen dat nog geen label heeft, namelijk 40 procent. Sinds begin dit jaar is het verplicht om een energieadviseur langs te laten komen bij de aanvraag van een energielabel. De prijs is sindsdien opgelopen tot zo'n 300 euro. Over het energielabel is daarom veel te doen geweest de laatste maanden, maar dat heeft blijkbaar nog niet iedere woningeigenaar aan het denken gezet.

Uit de peiling van Panel Inzicht blijkt dat millennials (geboren na 1980) vaker op de hoogte zijn dan oudere generaties. Ze hebben ook vaker plannen om hun energielabel de komende jaren te verbeteren. De belangrijkste drijfveer is om de energierekening omlaag te brengen, zo laten de duizend respondenten van de peiling weten.

Opvallend is dat de babyboomgeneratie, geboren net na de Tweede Wereldoorlog, de meeste kennis lijkt te hebben over de manier waarop het energielabel kan worden verbeterd. Volgens Tomas Bleker, energiespecialist bij Pricewise, hebben babyboomers ook meer financiële middelen om verduurzaming te verwezenlijken.

Wachttijden voor uitgebreide labels

Sinds dit jaar vertelt een nieuw energielabel veel meer over de energieprestatie van het huis dan het label dat vóór 1 januari nog via internet voor een paar euro aangevraagd kon worden. Zo wordt niet alleen meegenomen of een dak wel of niet is geïsoleerd, maar ook hoeveel vierkante meter en wat de warmteweerstand van de isolatie precies is. Het energielabel is dankzij de professionele expertise die nodig is duurder geworden en het duurt langer voordat je hem binnen hebt. Er zijn vooralsnog te weinig energieadviseurs die de juiste papieren hebben om het nieuwe label te verstrekken, waardoor wachttijden tot wel drie maanden zijn ontstaan.

Omdat er te weinig energieadviseurs zijn die de labels kunnen verstrekken, heeft demissionair minister Kajsa Ollongren als noodmaatregel toegestaan dat je zonder label het huis toch in de verkoop kunt zetten. Pas bij de overdracht bij de notaris moet het label zijn verstrekt. ,,Het duurt nog steeds enkele maanden tot je aan de beurt bent als woningeigenaar”, zegt directeur Hans van der Ploeg van makelaarsvereniging VBO. ,,Maar daarmee kunnen we voorlopig uit de voeten omdat het meestal nog wat langer duurt tot de overdracht van de woning is.”

Zoek een adviseur

Makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren zegt dat een label ook sneller is te verkrijgen, maar dat je daarvoor de juiste wegen moet kennen als consument. ,,Als je naar een van de grote verstrekkers van energielabels gaat, kan het inderdaad enkele maanden duren. Maar als je via een makelaar in de buurt een energieadviseur kunt benaderen, lukt het vaak al binnen enkele weken.”

Grotenhuis denkt dat dat verschil is ontstaan doordat grote aanbieders een lagere prijs vragen. ,,Dan ontstaan lange wachttijden omdat er ook huiseigenaren zijn die de tijd hebben. Wil je een huis snel verkopen of verhuren en is er nog geen label, dan zou je dus op zoek moeten naar een adviseur die sneller kan langskomen.” Dat geldt ook voor mensen die op basis van hun energielabel duurzame investeringen in de woning willen doen. Een energielabel is bovendien tien jaar geldig, dat geldt ook voor de labels die volgens de oude methodiek vóór 1 januari zijn verstrekt.

Minister Kajsa Ollongren verwijst in haar Kamerbrief naar het Centraal Register Techniek als de juiste vindplaats voor gecertificeerde energieadviseurs. Het is de bedoeling dat het aantal adviseurs de komende maanden nog gaat toenemen. Er is een coulance-regeling voor energieadviseurs die hun examens nog niet hebben gehaald. Zij krijgen tot 1 juli de tijd om de juiste papieren te halen. Volgens de minister ondervinden sommige adviseurs vertraging door de coronamaatregelen, die hen verhinderen fysiek examen te doen.

