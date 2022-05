Vier opties om te kunnen investeren in zonne-energie als je zelf geen plek hebt voor panelen

Terug naar het (nieuwe) normaal, onzekerheid in Oekraïne, de switch van gas naar elektriciteit: het zijn allemaal oorzaken voor de stijgende vraag naar stroom. Ondertussen is het aanbod niet meegegroeid en omdat stroom is gekoppeld aan gas is de prijs omhoog geschoten. Een jaarlijkse extra kostenpost van 462 euro ten opzichte van vorig jaar, becijferde het CBS in januari (voor een huishouden met gemiddeld energieverbruik, bij een gelijkblijvend jaarverbruik). Alle reden om zonnepanelen aan te schaffen: de terugverdientijd is eerder vierenhalf dan zeven jaar.