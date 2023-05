Vieze sneakers? Met deze middelen kun je beter oppassen

SchoonmaaktipEen onverwachts modderig pad, een picknick in het gras of een uit de hand gelopen feestje: je sneakers zijn vies. Hoe maak je ze het beste schoon? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt om alledaagse problemen op te lossen.

Heeft Marja zelf sneakers? ,,Noem je gymschoenen ook sneakers? Dan heb ik ze ook in de kast liggen. Vroeger kochten we ze altijd bij dezelfde winkel, altijd in de aanbieding, altijd in het zwart. Dat was mooi, dan vielen vlekken niet zo op.’’

Maar goed, tijden zijn veranderd. Sneakers zijn hip, van wit tot kleur. ,,Ik sta er ook van te kijken hoeveel geld ze kosten’’, bekent Marja. ,,Ik stond bij een schoenmaker bij mij in Den Haag, een hele speciale, daar komen mensen van heinde en verre voor het schoonmaken van hun sneakers. Ik hoorde een jongen zeggen dat ze 1200 euro kostten. Ze zijn wel mooier dan de schoenen waar ik vroeger op gymde, maar zó duur, dat zag ik er niet aan af.’’

,,Er gebeurt wel veel in de schoenenhandel. Je kunt tegenwoordig zelfs op sneakers naar je werk! Maar dan is het wel belangrijk dat je die dingen schoon houdt. Helemaal als ze de prijs hebben van een Porsche’’, vindt Marja. En hoe doe je dat, vroeg een lezer deze week. ,,Daar moest ik wel even in duiken’’, zegt Marja.

In de wasmachine?

De meest makkelijke oplossing? De wasmachine. Maar let op, dat kan niet bij elke sneaker. ,,Controleer het eerst even, of er iets over in het label van de schoen staat of dat er iets over bekend is bij de leverancier, maar veel stoffen schoenen kunnen in een koud programma in de wasmachine. Als je dat doet, doe ze dan in een zak - of kussensloop - zodat de schoen én de wastrommel niet beschadigen. Doe er iets van een handdoek bij voor de demping.’’

Grasvlekken zijn hardnekkig, ook op (kinder-)schoenen, weet Marja. ,,Ik maak dan een mengsel van wat soda en water en dat smeer ik op de schoen. Even intrekken en dan naspoelen of borstelen. Voor het schoonmaken van de zolen gebruik ik een ouderwets gummetje. Dat haalt makkelijk vlekken weg van rubber.’’ Ook een mager sopje met allesreiniger kan helpen. ,,Maar probeer het altijd eerst even op de binnenkant van de schoen!’’

,,Er zijn ook speciale inweekmiddelen voor schoenen te koop’’, zegt Marja. ,,Die werken meestal ook heel goed.’’

Wat je beter niet kunt doen

,,Gympen zijn de gouden muiltjes van deze tijd, dus je wilt goed oppassen hoe je ze schoonmaakt. Ik zie online ook voorbijkomen dat mensen aanraden om sneakers schoon te maken met schuurmiddelen. Dat zou ik echt nooit doen. Mocht er leer in zitten, dan krijg je geheid vlekken en haal je de kleur eraf’’, zegt Marja. Om diezelfde reden gebruik je liever ook geen schuurspons.

Ook met chloor zou Marja heel erg oppassen. ,,Je hebt wit, en je hebt wit. Maar een hele witte plek, geeft ook een vlek.’’ Ook hard boenen zou Marja vermijden. ,,Je kunt beter deppen dan boenen. En vraag ook meteen in de winkel als je je schoenen koopt hoe je ze moet schoonmaken. Het is heel belangrijk om te weten hoe je je schoenen behandelt.’’

En nog een bonustip om zweetvoeten en stinkende sneakers te voorkomen? ,,Talkpoeder’’, zegt Marja. ,,Met eventueel verfrissende menthol.’’

