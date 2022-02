Vieze thuiswerkplek? ‘Je kunt nog beter de wc-bril een kus geven’

Nu het kabinet heeft aangekondigd dat je weer vaker naar het werk mag, is het misschien een goed moment om de thuiswerkplek netjes te maken. ,,Niet iedereen heeft er een, maar wel veel mensen en het is er ongetwijfeld een zooitje geworden”, zegt Marja. ,,Het is in mijn ogen goed dat mensen weer wat afstand kunnen nemen van hun huis als ze aan het werk zijn. Werk en privé gescheiden houden is toch moeilijk. En dan heb ik het nog niet eens over alle boterhammen die boven het toetsenbord worden gegeten!”

Ook Marja zelf biecht op dat er wel eens een cracker wordt genuttigd achter het scherm. ,,Die kruimels vallen er natuurlijk tussen en vormen een bron van bacteriën. En hoe vaak zit je niet even met je broeierige vette vingers aan het scherm? Soms geldt hetzelfde als voor de telefoon: je kunt nog beter de wc-bril een kus geven dan in de buurt van je scherm te komen!”

Het toetsenbord schoonmaken

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,Misschien moet ik het er even bij zeggen voordat ik vertel hoe ik het toetsenbord schoonmaak: ik ben een digibeet. Ik doe het voorzichtig, maar ouderwets. Er zijn vast allerlei techneuten die het beter weten, maar goed - hier komt ie. Ik pak wat wattenstaafjes en wasbenzine. Ik heb dat altijd in huis om vlekken uit zijden te krijgen. Daarnaast heb ik een föhn en een microvezeldoekje tevoorschijn getoverd.



Eerst haal ik het stekkertje uit het toetsenbord, dan pak ik het toetsenbord om en klop hem heel voorzichtig uit. Echt voorzichtig, anders gaat het stuk! Dan doop ik het wattenstaafje in wasbenzine en ga op en rond de toetsen. Als het vies wordt: nieuwe pakken. Heb je het grootste vuil weg, pak dan de föhn en blaas nog wat kruimels of grote stukjes weg. Zet de föhn níet op de hete stand. Daarna ga ik er nog met een microvezeldoek overheen, gewoon droog. Dat trekt het laatste vuil makkelijk mee. Dan is dat toetsenbord wel klaar voor gebruik. Laat de letters maar weer lekker rollen.”



Het computerscherm schoonmaken

Dan het scherm. Daarvoor haalt de schoonmaakexpert een truc uit de oude doos. Ze bewaart vaak het laatste slokje thee om als schoonmaakmiddel te gebruiken. ,,Het moet wel thee met theïne zijn. Ik gebruik het ook om lampen mee schoon te maken en de televisie. Neem een watje en dep dat zacht in de koude thee. Dan ga je met dat watje over het scherm, in één richting - het liefste met de draad van het glas mee. Voorkom dat je met je nagels of andere scherpe voorwerpen over het scherm gaat. Ik doe soms een sok om mijn hand, dan voorkom ik beschadigingen.”

Voor de achterkant van het scherm en de muis gebruikt Marja microvezeldoekjes. ,,Door de wrijving wordt het warm en dan laat het vuil makkelijker los”, verklaart ze.

Opruimen en opgeruimd houden

Los van de vieze toetsenborden en andere apparaten, komt Marja veel onopgeruimde bureaus tegen als ze ergens binnenkomt. ,,Dan staan er halve kopjes koffie, thee of blikjes frisdrank naast de computer. Dat is vragen om moeilijkheden want op drukke momenten zal je altijd zien dat je ze over een stapel papieren omstoot. Zorg ervoor dat je altijd een kleine prullenbak naast je werkplek hebt staan. Dan gooi je alles meteen weg. Oók de volle zakdoeken, of moet ik ze snotlappen noemen? Zorg voor een zo leeg mogelijke werkplek.”

Schoonmaken van het bureau kan met een antibacteriëndoekje. Als je die hebt gebruikt, moet je de oppervlakte niet droogwrijven, waarschuwt Marja. Je kunt ook een vochtig doekje met een lauw sopje gebruiken. ,,Dan natuurlijk wél droogwrijven. Als je tevreden bent en ook de stoel nog even hebt meegenomen, dan kun je weer.”

