Vieze voetstappen en modderige hondenpootjes: zo houd je je vloer op regenachtige dagen schoon

,,Ik was als klein meisje al dol op regen”, vertelt Marja aan de telefoon. ,,Regenjas aan, laarsjes aan, en dan lekker buiten door de plassen spetteren. Dat doe ik nog steeds graag. Dan zie je iedereen onder luifels en overkappingen schuilen, en kijken ze mij zo aan van: ‘Die is niet goed!’ Afijn, hierdoor weet ik natuurlijk wel precies hoe je je vloer schoon moet houden met deze regenachtige dagen.”

Want je kunt de vloer natuurlijk schoon maken, maar schoon houden is een stuk efficiënter, zegt de schoonmaakkoningin. ,,Mijn moeder legde, voordat ik met mijn laarsjes de regen instapte, altijd een droge dweil bij de deur neer. Zodra ik uitgespetterd was, zette ik daar mijn schoenen op. Vervolgens liepen we op onze sokken of met pantoffels aan de voeten de woonkamer in. Ook voor de hond had ze een droge handdoek klaarliggen, zodat ze zijn pootjes kon schoonvegen.” De jassen sla je buiten even goed uit, zodat de meeste regendruppels eraf zijn en de vloer in je hal niet nat en smoezelig wordt.

Voorkomen is beter dan genezen, maar Marja begrijpt dat je niet altijd aan je bezoek kan vragen om hetzelfde te doen. ,,Dus die laat je vol goede moed je woonkamer binnen wandelen. Maar oh jee: plets, plats, vieze voetstap hier, vieze voetstap daar... en dan draait je gast zich ook nog even om met zijn kersverse sneakers: een grote zwarte streep van nat rubber op je vloer!”

Quote Afhanke­lijk van hoe groot je woonkamer is, deel je 'm op in bijvoor­beeld vier of zes stukken. Dweil het eerste stuk en doe dit in lange banen Schoonmaakexpert Marja

De vloer schoonmaken

,,Zo’n zwarte streep krijg je niet zomaar met een mop weg. Ik gebruik altijd een ouderwets gummetje, daarmee gum je ’m gelukkig zo weg.” Voor de vieze voetstappen gebruikt Marja een vloerwisser met een oude handdoek. ,,Ik ben niet zo fan van een mop. Een vloerwisser werkt veel makkelijker. Ik maak een sopje met warm water en allesreiniger. Let op dat je niet teveel zeep gebruikt, het mag niet schuimen. En maak de handdoek niet al te nat, want je wilt niet dat je vloer bol gaat staan door het vocht”, tipt Marja.

Ook adviseert Marja om niet zomaar kris kras je gehele vloer te dweilen. ,,Afhankelijk van hoe groot je woonkamer is, deel je ’m op in bijvoorbeeld vier of zes stukken. Dweil het eerste stuk en doe dit in lange banen. Vervolgens pak je een droge doek en maak je het direct droog. Pas dan ga je het volgende stuk dweilen”, legt Marja uit. Dweil je de gehele vloer in één keer, dan gaat het eerste deel al drogen en daar kun je strepen van krijgen.

Volledig scherm Marja en haar mattenklopper. © Joost Hoving

De deurmat schoonmaken

,,Nou, is de vloer schoon? Dan pakken we ook meteen even de deurmat mee, want een deurmat vol met vuil werkt niet zo goed meer”, vervolgt Marja. ,,Ik heb een kokosmat die in een inkeping op de vloer ligt. Die zijn lastiger schoon te maken, maar ja; het oog wil ook wat. Ik haal de mat eruit en leg ’m buiten op zijn kop, zodat het vuil er makkelijker uit kan. Vervolgens ga ik met de mattenklopper aan de slag. Ouderwets misschien, maar het werkt nog altijd het beste. Daarna ga ik er nog even met de stofzuiger overheen, zodat het meeste vuil weg is. De mat maak ik vervolgens schoon met een sopje en een borstel.” Marja adviseert om met de vleug mee te bewegen. ,,Ga niet tegen de haren in, want dan wrijf je het vuil er juist in.”

Voilà: je vloer en deurmat zijn weer schoon en klaar voor vieze schoenen. ,,Laat de regenbuien maar komen! Je hoort mij niet mopperen over het weer”, sluit Marja af. ,,Laten we vooral ontzettend dankbaar zijn dat het weer eens regent, want die regen hebben we nu wel hard nodig.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.