Vloerkleed, pvc of iets anders? Zo kom je tot de juiste keuze

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: wat voor vloer moet je kiezen als je ook al een beetje nadenkt over het schoonmaken ervan?

De grootste uitdagingen ontstaan met tapijt of vloerbedekking, weet Marja. ,,Maar het is wel een belangrijk onderdeel van je huis. Ik ben gek op vloerbedekking. Heerlijk om met mijn blote voetjes op rond te lopen. Veel fijner dan pantoffels of schoenen aan in huis. Maar het vergt ook wat meer onderhoud.”

Of tapijt een juiste keuze is, hangt volgens Marja ook af van de omstandigheden. ,,Het ligt eraan wie er allemaal overheen lopen. Met kinderen of een kat lijkt het me niet ideaal. Je krijgt vlekken en haren moeilijker uit een tapijt dan bijvoorbeeld van tegels of pvc. Ik ben bovendien gewend mijn schoenen uit te doen en mijn moeder ook. Omdat ik zo blij word van vloerbedekking, verkies ik dat boven de rest. Behalve in mijn kantoorhoek. Daar kies ik linoleum. Ook omdat de bureaustoel dan makkelijker heen en weer rijdt.”

JaBo; oer- en oersterk

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Als je wil voorkomen dat een kleed snel gaat slijten, dan heeft Marja een tip: ,,Kies voor een gevlochten vloerkleed, JaBo. Dat is oer- en oersterk en werd vroeger al veel gebruikt. Het is een uitvinding van Jan Bosman in 1953, vandaar JaBo, een tapijt dat is gemaakt met de weefmachine, samengesteld uit sisal, hennep en kokos.”



Ga je voor een wollen kleed of tapijt, wees dan gewaarschuwd. ,,In het kleed van mijn moeder zijn een keer wat slokjes thee gemorst. Je ziet er nog altijd een lichte vlek in. Als mama het er niet uit krijgt, dan krijgt niemand het eruit. Wol is dus niet aan mij besteed. Ook voor parket zou ik persoonlijk, maar goed, het is ook persoonlijk, niet zo snel gaan. Het past niet goed bij het antiek dat ik verder heb en zeker hout is ook moeilijk te onderhouden. Laat je daar heel goed over voorlichten door de verkoper!”

Plavuizen

,,Het mooie aan de keuzes van tegenwoordig, is dat je de eigenschappen van het ene materiaal kunt combineren met het uiterlijk van het andere”, mijmert Marja verder. ,,Pvc is erg makkelijk te onderhouden en dat heb je in de vorm en uiterlijk van tegels of van laminaat. Mijn zoon heeft zelfs plavuizen die het uiterlijk van hout nabootsen en het is echt mooi. Tegels hebben nauwelijks onderhoud nodig. Je kunt ze vegen met een bezem, stofzuigen en af en toe de dweil er overheen halen. Vlekken hechten zich nooit in de vloer.

Hoe dan ook: met alle harde materialen is het wel mooi om een vloerkleed ergens neer te leggen. Het geeft een woonkamer een zachtere uitstraling en het geluid wordt er ook minder blikkerig van. Het kan zelfs onder een eettafel mooi zijn. Waar je dan even op moet letten is of er gaatjes ontstaan op de plekken waar de stoel- en tafelpoten staan. Die kun je overigens heel gemakkelijk weghalen met een trucje. Pak een emmertje lauw water en gooi het betreffende gaatje vol met water, alsof er een kleine vijver ontstaat. Doe dat ‘s avonds en je zal zien dat een dag later de haartjes van het vloerkleed weer omhoog zijn gekomen.”

Of Marja nog kleurtips heeft? Op welke kleuren zie je bijvoorbeeld de minste vlekken? ,,Nou, een kleur moet iedereen maar voor zich bepalen. Bij de JaBo die ik voor mijn huis heb besteld is iets fout gegaan, waardoor er nog een stuk grijs is. Vreselijk, ik zou er bijna depressief van worden. Ik denk dat mijn belangrijkste boodschap is dat je goed moet beseffen hoeveel tijd je wil besteden aan een vloer. Kijk naar de mogelijkheden, laat je bijpraten over het onderhoud. Een badkamer met lichte voegen: mooi, maar blijven die voegen licht? Niet echt waarschijnlijk. Maar ik weet dat ik niet alles weet en vraag dus altijd heel scherp door naar de voor- en nadelen van de keuzes die ik wil maken.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

