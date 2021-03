Volgroeide tuin van Annette geeft veel plezier: ‘Natuur verhoogt geluksgevoel, juist nu hebben we dat nodig’

Wonen Astrid verkoopt haar ouderlijk huis: ‘Sprookjes­huis dat een levensver­haal vol passie vertelt’

6 maart Astrid Madeleine de Keulenaar verkoopt haar ouderlijk huis aan de Meidoornlaan in Leidschendam. Na het overlijden van haar moeder woonde Astrids dochter er ook nog een tijd, maar nu die is uitgevlogen, is het tijd het huis definitief vaarwel te zeggen. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Binnen&Buiten.