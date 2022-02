Volt wil overwaarde huis bij verkoop belasten

De Tweede Kamerfractie van Volt wil de overwaarde van huizen belasten na verkoop. De politieke partij zegt te onderzoeken of dat mogelijk is.

Volgens Kamerlid Nilüfer Gündogan is die vorm van belasting makkelijker te regelen dan het belasten van winst op vermogen. ,,Het klinkt als een heel gemeen instrument, maar dat is het verre van. Nu wordt er volop gespeculeerd, en het is daarnaast voor doorstromers bijna onmogelijk om een woning te kopen, laat staan voor starters. Waarom zou je wel veel belasting moeten betalen over 50.000 euro waar je heel hard voor hebt gewerkt, en niet over 50.000 euro aan overwaarde”, vroeg Gündogan zich af in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

Later liet ze weten dat het voor een initiatiefwet nog te vroeg is. ‘Er zitten ook kanttekeningen aan en die wil ik eerst goed uitzoeken', stelde ze op Twitter.

Volgens de Volt-politica is behalve het lage aanbod van huizen, ook de prijsvorming een probleem. Ze heeft gekeken naar het Franse systeem. In Frankrijk dragen huizenverkopers 17 procent af van de gemaakte ‘winst’ op hun woning. Overwaarde opgebouwd door aflossing telt niet mee.

‘Keiharde gerealiseerde vermogenswinst’

De partij krijgt bijval van econoom Wimar Bolhuis. Die schrijft vrijdag in een column: ‘Verkopers van panden ontvangen onbelast tonnen euro’s aan overwaarde, waar geen productie of arbeid tegenover staat. En het is geen boekhoudkundige vermogensaanwas ‘vast in stenen’, maar keiharde gerealiseerde vermogenswinst. Een slimme heffing hierop zou de oververhitting van de Nederlandse woningmarkt dempen.’ Ook een hoofdeconoom van ING Bank stelde het al eens voor. Vanuit de politiek zijn er echter nooit eerder serieuze stappen ondernomen.

Volgens Gündogan moet de Belastingdienst de fiscale maatregelen goed kunnen uitvoeren. ,,In Nederland hebben we notarissen die heel goed weten wat een huis kostte toen het gekocht werd, en wat het kostte toen het verkocht werd. Er zijn natuurlijk aftrekbare posten, zoals een verbouwing of isolatie. Die kun je dan opvoeren.” Het belastingpercentage moet volgens de parlementariër nog worden bepaald.

