Voor 1,5 miljoen euro koop je dit unieke kavel in Zeeland: ‘Zoiets zien we zelden voorbijkomen’

Uniek, zo noemt de makelaar het en zo weet ook de gemeente het niet anders te omschrijven. ,,Dit is inderdaad uitzonderlijk”, zegt een woordvoerder over de te koop staande kavel aan de Muidenweg. ,,Zoiets zien we zelden voorbijkomen.”

En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren, aangezien is afgesproken dat er in afwachting van de gebiedsvisie geen spa meer in de grond mag aan het Veerse Meer. Hoe het dan kan dat Wisse Vastgoed er 6657 vierkante meter bouwgrond weet aan te bieden? ,,Dit stukje grond was ooit bedoeld voor een jachtwerf”, legt makelaar Gert Joziasse uit. ,,Maar die kwam er niet. De huidige eigenaren kochten de grond met de bedoeling er een woning neer te zetten. Het heeft jaren geduurd om daar een vergunning voor te krijgen.”

Droom

De vergunning is er, maar inmiddels naderen de eigenaren de tachtig. ,,Ze komen in een volgende fase van hun leven en gaan de provincie verlaten”, aldus Joziasse. ,,Ze hopen dat iemand anders er hun droom werkelijkheid laat worden.”

Aan die droom hangt wel een prijskaartje: alleen al de kavel kost 1.595.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Joziasse: ,,Het is een heel bijzondere plek. We zien het wel eens in Kamperland of als onderdeel van een vakantiepark, maar een vrije kavel aan deze kant van het water, dat is echt uniek. Ik denk dat we hier wel mensen voor warm kunnen maken. De verkoop komt wel goed.”

