‘Voor 25.000 euro bouw je een tiny house met tweedehands materialen’

'Wat is er nou mooier dan je eigen huis bouwen?’

7 juli Bijna alle huizen in Nederland worden ontwikkeld en ontworpen in opdracht van woningcorporaties, professionele vastgoedbedrijven en gemeenten. De aandacht groeit voor projecten waarbij toekomstige bewoners zelf het heft in handen nemen. Volgens stichting Samenbouwen.in gaat dat nog niet gemakkelijk genoeg. Een manifest moet leiden tot actie.