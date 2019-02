Voor een hip interieur haal je aardetinten en véél planten in huis

Duurzaamheid

De belangrijkste trend van dit jaar was vorig jaar al in opkomst, maar dit jaar kan je er écht niet meer omheen: duurzaam wonen! Meer mensen beginnen zich verantwoordelijk te voelen voor het milieu en de gevolgen voor het klimaat. En dus kiezen we voor duurzamere materialen, fairtrade producten en natuurlijk tweedehands.

Maar dat is niet alles, zegt interieurontwerper Dorine Scheijmans van Buro Bogaarts. ,,Wij zijn steeds meer met lokale kunstenaars en leveranciers gaan werken, zodat artikelen minder ver vervoerd hoeven te worden. Daarnaast moeten we vaker rekening houden met andere technieken in huis, zoals zonnepanelen en warmtepompen, bijvoorbeeld bij de keuze voor de vloer vanwege een andere soort vloerverwarming.’’

Kleur

Kleur bekennen is niet écht een ding in 2019. De pasteltinten maken hun comeback en vormen samen met aardetinten de basis van het palet van 2019. Ga voor terracotta, zalmroze, een groene tint óf de kleur van het jaar volgens Flexa: spiced honey!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@_finntage) op 14 Oct 2018 om 10:07 PDT ,,Het zijn in Nederland toch altijd de warme kleuren’’, ziet interieurontwerper Joep Verheijen van B-TOO. ,,Dus inderdaad aardetinten zoals terracotta. Wij Nederlanders associëren donker vaak met gezellig, denk maar aan de bruine kroeg. In Italië haal je een kop koffie of espresso in een bar met wit marmer, veel licht en spiegels. Bij ons weertype passen juist donkere, warme kleuren.”

Materialen

De behoefte aan duurzaamheid heeft effect op de materialen die we dit jaar veel gaan zien. Denk aan bamboe, papier, porselein en glas. Ook jute en wol blijven dit jaar in de mode, terwijl beton dit jaar wat naar de achtergrond verschuift.

De behoefte aan meer duurzaamheid in huis heeft zeker z’n weerslag op de materiaalkeuze, beamen de interieurontwerpers. ,,Je moet goed kijken naar de oorsprong van producten’’, aldus Scheijmans. ,,PVC is niet per definitie verkeerd omdat het niet afbreekbaar is, want in sommige gevallen wordt het al hergebruikt.

Organische producten zijn in, maar sommige producten bestaan uit samengeperst materiaal dat al eerder is gebruikt’’, zegt Verheijen. ,,Zo kan er zomaar samengeperst papier verwerkt zijn in tafels en stoelen.’’

Planten

Deze trend blijft lekker hangen! Zowel in de woonkamer als in de keuken, hoe meer planten, hoe beter. Vooral grote planten zijn dit jaar niet te missen. ,,Het is niet echt mijn ding, maar de trend van overal hangende potjes en plantjes is niet te missen’’, zegt Verheijen. ,,De behoefte van groen in huis past natuurlijk bij een duurzame en gezonde levensstijl. De verstedelijking slaat toe, maar in tuinen en woonkamers zijn planten zeer in de mode. Dat zal nog wel even zo blijven, al ben ik er zelf wat subtieler mee.’’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@elinebolster) op 20 Jul 2018 om 3:55 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@interieur_huisvansarah) op 5 Feb 2019 om 5:01 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@boyswithplants) op 5 Feb 2019 om 17:00 PST

Ook zin om aan de slag te gaan in de tuin? Bekijk bij Eigen Huis & Tuin de tuintrends van 2019!