Voor één keer niet achter de schermen: Sander (43) is de groene schim van tv-tuinman Lodewijk Hoekstra

Tijdelijke bouwstop in Amsterdam door coronabe­zui­ni­gin­gen

22 maart De gemeente Amsterdam last een gedeeltelijke bouwstop in voor belangrijke groeigebieden. Er kunnen daardoor minder snel woningen worden gebouwd. De stop geldt in ieder geval voor heel 2021 en heeft te maken met de bezuinigingen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook elders in het land staat de plancapaciteit onder druk.