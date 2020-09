Waarom zijn stalen deuren met glas zo populair?

hip huisSinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie Hip huis onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: de stalen deur.

Je kunt er bijna niet meer omheen. Zoek op Pinterest naar inspiratie voor je woning en bijna overal zie je de stalen deuren met glas erin. Maar waar komt die trend vandaan? En hebben we straks allemaal spijt, omdat de stalen-deuren-hype weer is overgewaaid?

Evert Goor begon in 1995 een bedrijf in het metaalwerk. In de schuur van zijn ouders. Nooit had hij kunnen denken dat 25 jaar later de stalen deur zo’n populair product zou zijn. ,,Totaal niet”, zegt de eigenaar van Goor Metaal. ,,Destijds waren stalen deuren puur praktisch. Bedrijven wilden stalen deuren omdat ze brandwerend zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld aluminium. Zeker na de cafébrand in Volendam en de Schipholbrand, begin jaren 2000, was het goede handel. Maar na de economische crisis in 2008 liep het terug. We besloten om ons meer te richten op particulieren. Zeker in de laatste vijf jaar krijgen we enorm veel aanvragen.”

Ruimte accentueren

Interieurontwerper Joey Booy weet wel waarom mensen zo graag stalen deuren willen. ,,Het spreekt aan omdat het minimalistisch en industrieel oogt”, zegt Booy. ,,Mensen willen steeds lichter gaan wonen. Niet opgesloten zitten, maar juist lekker ruim. Met stalen deuren met glas erin link je ruimtes aan elkaar. Daardoor oogt het groter. Je accentueert de ruimte.”

Goor had niet verwacht dat de deuren nog altijd zo populair zouden zijn. ,,Ik was een beetje bang dat het net zoals de hype van de steigerhouten meubelen snel weer zou overwaaien. Maar veel architecten nemen het mee.”

Zo ook Booy. ,,Bij veel grote renovaties of projecten passen we de stalen deur met glas toe. Maar zoals bij bijna alles, denk ik niet dat het tijdloos is. Over een jaar of 20, 30 zul je zien dat er weer iets anders hot is. Misschien wel de transparante schuifdeur met veel licht erachter.”

Kleurrijk

De stalen deur maakt ook een ontwikkeling door. Zo is zwart lang niet altijd meer de kleur die mensen willen. ,,De trend wordt steeds kleurrijker”, merkt producent Goor. ,,Denk aan bronstinten, wit, of donkerblauw. Ook de profielen worden steeds ranker. Steeds meer glas en minder staal. Maar omdat de plafonds vaak hoger worden, kunnen we met het staal juist weer de hoogte in.”

Quote Er zijn tegenwoor­dig allerlei variaties mogelijk. Met motieven, kleuren, maar zelfs met hout in de stalen deur Joey Booy

Booy: ,,Er zijn tegenwoordig allerlei variaties mogelijk. Met motieven, kleuren, maar zelfs met hout in de stalen deur. Het grote voordeel is dat de deur in alle stijlen past. Ik kom bijvoorbeeld bij mensen met een Franse, of landelijke stijl. Dan kun je onder andere de handvatten aanpassen. We passen meer ronde vormen toe of juist andere kleuren.”

Prijsverschillen

Soms komt het voor dat mensen te veel willen, vindt Booy. ,,Dan willen ze bijvoorbeeld een kantoor aan huis creëren. Het idee is dan om een grote glazen kubus te maken in de woonkamer, want dan zouden ze de kinderen goed in de gaten kunnen houden. Dan zeg ik: doe dat maar niet. Zet er dan toch een muur in, zodat je je nog kunt afsluiten. Het moet niet te veel van het goede worden.”

Het aantal ondernemers dat stalen deuren verkoopt, groeit enorm. Het is een interessante markt. ,,In principe kan iedereen met een lasapparaat zo’n deur maken”, zegt Booy. ,,Daarom zit er veel verschil in prijs. Wij laten de deuren echt op maat maken, en dan moet je al snel denken aan 1500 euro per deur. En dat kan oplopen tot 3500 euro. Veel geld? Het betaalt zich terug. Ik zie van dichtbij dat bijvoorbeeld klushuizen er direct meer waard door worden.”

