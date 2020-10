Wachten tot de lente? Nee hoor, deze druifjes kunnen wel wat vorst weerstaan

Er bestaan een stuk of dertig verschillende blauwe druifjes en de laatste tijd kom je ook andere soorten tegen dan de traditionele, soms in met zilververf bespoten wilgentenen mandjes. Zo'n nieuwkomer is Muscari latifolium, een soort met één groot stengelomvattend blad. De bloemsteel is zo'n 25 cm. hoog en wordt bekroond met een donkerblauwe bloem met lichtblauwe top - een druif met veel cachet. De clown van de familie is de kuifhyacint, met blauwgroene bloemen met een koddige pruik van onvruchtbare bloempjes. Deze soort bloeit pas in mei en juni.



Blauwe druifjes houden van zon en doen het overal, zolang de grond niet te nat is. Slechte grond is geen enkel bezwaar. Zo doen ze het uitstekend in grind. Sommige bollen staan bekend als lastig, maar het blauwe druifje lijkt juist van rotgrond te houden. En wat betreft die potjes vol blauwe druifjes die je in het voorjaar cadeau krijgt: gooi ze niet weg na de bloei. Plant ze in de tuin, of desnoods in het gemeenteplantsoen.