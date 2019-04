Waterverbruik loopt spuigaten uit: ‘Stop die eindeloze stijging’

De eindeloze stijging van het verbruik van drinkwater in Nederland moet stoppen. Vorig jaar gebruikten klanten van Vitens bijna 10 procent meer water dan in 2014 en als die trend zich doorzet gebruiken we in 2050 zelfs 30 procent meer water dan vijf jaar geleden, zo berekende het waterbedrijf. Vitens wil dat mensen bewuster omgaan met drinkwater en begint daarom vandaag een offensief om verspilling tegen te gaan.

De grote publiekscampagne getiteld ‘Zuinig op ons water’ bestaat uit advertenties en een social media-offensief, met tips en trucs om water te besparen. Vitens werkt hierbij samen met waterschappen en drie van de vijf provincies waar het water levert: Gelderland, Overijssel en Utrecht. ,,Ons kraanwater halen we uit de grond. Alles wat er via de kraan uitkomt, moet er via regen en aanvoer van de rivieren terug in. Zuinig zijn is daarom van het grootste belang”, zegt de Gelderse gedeputeerde Josan Meijers. Gemiddeld gebruiken Nederlanders 120 liter kraanwater per dag. Omgerekend zijn dat 240 flesjes water van een halve liter.

Volledig scherm Goede waterhuishouding in de tuin is belangrijk, zodat je in tijden van droogte niet hoeft te sproeien en planten niet doodgaan. © ANP XTRA ,,We zijn samen verantwoordelijk voor duurzaam waterbeheer’’, vult Vitens-bestuursvoorzitter Jelle Hannema aan. De droge zomer van 2018 heeft er ingehakt bij het waterbedrijf. Duizenden klanten hebben vorig jaar fors meer water gebruikt, velen zelfs ruim de helft meer dan een jaar eerder. ,,Afgelopen zomer zaten we acht weken lang op 130 tot 140 procent van het normale verbruik’’, zegt Hannema. ,,Toen het weer ging regenen, daalde het direct naar een normaal niveau.’’

Want toen hoefde de tuin namelijk niet meer gesproeid te worden, en en kwartier sproeien kost 100 liter water. ,,En dat zagen we meteen terug in de cijfers’’, zegt Hannema. Voor de portemonnee van de verbruiker heeft het overigens nauwelijks gevolgen, want een kuub water (1.000 liter) kost net iets meer dan 1 euro. ,,Maar drinkwater is een hoogwaardig product en eigenlijk is het gek daarmee de planten te besproeien. Water uit een regenton is daar prima voor.’’

Quote Douche je 5 minuten, dan bespaar je 25 liter per keer. Jelle Hannema, Vitens Uit onderzoek dat Vitens heeft laten doen naar watergebruik, blijkt echter dat slechts één op de drie mensen een regenton gebruikt. Uit hetzelfde onderzoek onder ruim 2.200 mensen blijkt ook dat Nederlanders vijf keer per week gemiddeld langer dan 8 minuten onder de douche staan. ,,Wordt dit 5 minuten, dan bespaar je 25 liter per keer’’, zegt Hannema.

Het zijn simpele voorbeelden waarmee Vitens hoopt dat mensen kritischer gaan kijken naar hun eigen waterverbruik. ,,Als het zo doorgaat moeten we meer water gaan winnen op meer locaties. Dan moeten we ook meer grondwater onttrekken en dat is in strijd met andere belangen.’’

Zoals die van de waterschappen. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe: ,, We hebben deze winter zoveel mogelijk water opgespaard om het grondwater op peil te houden. Dat is van belang voor de boeren, want hoe hoger het grondwater, des te langer de gewassen ervan kunnen drinken. En dan duurt het ook langer voor boeren hun gewassen moeten besproeien. Daar hebben we allemaal baat bij.’’