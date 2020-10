Weer aan huis gekluisterd: hoe creëer je rust in de woning?

Opruimcoach Saskia Caminada merkt dat mensen momenteel vaak zelf aan de slag gaan. ,,Mensen willen hun huishouden op orde hebben, kunnen slecht hun draai vinden met de kinderen in huis, thuiswerken en de soms ontbrekende hulp in de huishouding, maar durven geen coach in huis te nemen. Het risico is gewoon te groot. Ik bel momenteel daarom veel met cliënten voor advies.’’



Een van de maatregelen is dat we zo veel mogelijk thuiswerken. Afhankelijk van je huisoppervlak zorgt dat voor chaos, merkt Esther van Dijk, van ‘Organized by Me’. ,,Ik hoor van veel mensen dat ze nu werken aan de eettafel, soms met meer mensen tegelijk. Mijn tip is om aan het einde van de dag consequent tien minuten te blokken om al je werkspullen op te bergen. Klap je laptop dicht en leg deze zo nodig uit het zicht. Werkspullen op tafel zorgen voor onrust. Het vergroot de verleiding je werkzaamheden weer op te pakken.’’



Speelgoed

Rondslingerend speelgoed is ook iets waar velen zich aan storen. ,,Wat ik daarover kan zeggen is dat je het vooral logisch voor kinderen moet maken‘’, vindt de opruimcoach. ,,In de kleuterklas heb je ook een gescheiden kleedhoek en poppenhoek. Kinderen begrijpen heel goed dat poppen bij de poppen gaan en verkleedkleren in de kist. Dus zorg dat al het speelgoed een opbergplek heeft’’

Natuurlijk zal er af en toe iets rondslingeren, maar dat moeten geen tien losse dingen zijn. ,,Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: ‘als je met de poppen gaat spelen, ruim je dan wel eerst de lego op?’ Probeer bovendien een paar minuten als gezin te blokken om spullen te ordenen. Doe dat met zijn allen, juist nu. Kinderen kunnen best helpen, zo leren ze het ook. Ik zet zelf altijd muziek aan om er iets leuks van te maken.’’

Rituelen

Orde in huis krijg je door regelmatig tijd vrij te maken. Doe niet te veel in een keer, maar zorg dat het onderdeel wordt van je dagritme, beamen de coaches. Wat je aanpakt in huis, kan per persoon verschillen, al is de keuken een passende plek om te beginnen, vindt Sanne Bender, van ‘Gelukkig op Orde’. ,,Tijdens de laatste lockdown gingen we massaal koken en bakken, dus dat is een dankbare plek.’’

Begin met categoriseren: wat heb je nodig?, tipt Bender. ,,De meeste mensen hebben een overschot aan pannen, die soms niet eens meer bruikbaar zijn. Datzelfde geldt voor servies. Maak een selectie.’’ De voorraad is ook iets wat uit de hand kan lopen, merkt Bender. ,,Leg daarom je potjes kruiden of blikjes doperwten bij voorkeur in lades met het etiket naar boven. Zo zie je precies wat je in huis hebt en voorkom je onnodige aankopen.’’

Was

Waar je echt chagrijnig van wordt is wasgoed in de woonkamer, weet Caminada. ,,Ruimte kun je creëren. Investeer daarom juist nu in wasmanden of (hangende) drooghekken. Sinds we thuiswerken is de verleiding extra groot om tussendoor een wasje te draaien. Doe dat niet, is mijn advies. Scheid je werk van de huishoudelijke taken. Of je nou telkens een klein stapeltje wasgoed vouwt, of je aan het eind van de dag de volle mep doet maakt qua tijd niet uit.’’

Hulp

Wie normaal gesproken hulp in de huishouding heeft zal flink balen als dat wegvalt. ,,Schoonmaken is behoorlijk tijdsintensief. Probeer daarom als voorbereiding je spullen op een vaste plek terug te leggen’’, zegt Bender. ,,Dan hoef je ook niet alles op te tillen en terug te leggen voor een schoonmaakbeurt.’’

Wat kun je zoal een vaste plek geven? Rondslingerende schoenen bijvoorbeeld, tipt Caminada. ,,Wat dat betreft vind ik Ikea echt geweldig. Voor ieder woonprobleem is wel een passende kast te vinden. Doe je schoenen standaard in het rek, maak daar vooral een gewoonte van.’’

Rommel

Of papierwerk, zeker nu we thuiswerken slingert dat rond, weet Marianne Bodenstaff van Huishouden op Orde. ,,Zorg dat je al je administratie in tijdschriftmappen hebt opgeborgen en niet in postvakjes. De regel is: horizontaal papier raakt verloren, want het onderste velletje pak je nooit meer. Verticaal papier blader je later nog eens gemakkelijk door.’’

Ruim ook vieze kopjes en bordjes meteen achter je kont op. ,,Net alsof je op kantoor bent, zodat je niet aan het eind van de dag met een berg rommel én chaos in je hoofd zit’’, zegt opruimcoach Van Dijk tot slot.

Een wandplakje maken: nog zoiets handigs om rondslingerende spullen een plek te geven. In deze video zie je hoe je dat makkelijk zelf doet.

