Weg met de modieuze dakplataan, plant sierappels voor de merels en vlinders

Wie droomt niet van een tuin vol gekwinkeleer van vogels en vlindergefladder? Van een tuin waarin egels en padden ’s avonds rondscharrelen en de slakken in toom houden?

Van alle dieren zijn vogels en vlinders natuurlijk het gemakkelijkst naar de tuin te lokken. Hun voordeel is dat ze kunnen vliegen. Wie salamanders, padden en ringslangen in zijn tuin wil hebben, kan wel vijvers, paddenpoelen en broedhopen aanleggen, maar de kans dat hij die dieren echt te zien krijgt, is klein. Wie in Nederland niet kan vliegen, loopt een grote kans om op de rijweg te worden geplet.

Wie het vogels naar de zin wil maken, kan meer doen dan kruimeltjes brood strooien, vetbollen ophangen en pinda’s rijgen. Want vogels hebben niet alleen voedsel nodig, maar vooral ook een beschutte plaats om te slapen.

Streef daarom naar een tuin met een gevarieerde beplanting die ook ’s winters overeind blijft staan. Daartoe plant je een ruggengraat van struiken en, als de ruimte dat toelaat, kleine bomen. Vul de open plekken op met vaste planten, bloembollen en siergrassen. Laat het mes aan twee kanten snijden en kies als heesters bijvoorbeeld een donkerbladige vlier zoals ‘Black Lace’ – het blad voor jou, en de bessen voor de vogels – of een roodbladige hazelaar. Spechten en boomklevers zijn dol op hazelnoten. Kies ook struiken die ’s winters groen blijven, zoals struikklimop waarin, met een beetje geluk, een winterkoning zijn nest bouwt.

Als vaste planten kun je soorten kiezen die ook ’s winters overeind blijven staan. Met hun dorre zaaddozen zijn die een traktatie voor vinken en sijsjes. Plant rozen waaraan bottels komen, zoals egelantieren of Japanse bottelrozen, om de groenlingen ter wille te zijn. Ook meer gecultiveerde rozen als ‘Wedding Day’, ‘Ballerina’ en ‘Windrush’ geven decoratieve bottels.

Voor sommigen komt het misschien als een schok dat er ook vlinders bestaan die geen vegetariër zijn

Kies als afscheiding van je tuin geen schutting, maar een haag waarin de vogels kunnen vluchten voor een naderende kat. Want katten kunnen iedere poging tot vogelvriendelijk tuinieren futiel maken. Het beste bestrijdingsmiddel tegen katten, dat ook nog relatief katvriendelijk is, is de supersoaker, zo’n reusachtig plastic waterkanon.

Stook modieuze dakplatanen, leilinden en bolacacia’s op in de open haard en plant een sierappel. De merels en de zanglijsters zullen je dankbaar zijn.

Naast vogels zijn ook insecten gemakkelijk naar een tuin te lokken. Ook die kunnen soms vliegen, zoals vlinders.

De kleine vuurvlinder doe je een plezier met herfstasters en het oranjetipje met pinksterbloemen en de judaspenning. Blauwtjes en groentjes lok je met klimop, marjolein en tijm. Het zijn niet alleen bloemen die vlinders naar de tuin halen. Gehakkelde aurelia’s en atalanta’s zijn dol op rottend fruit.

En voor sommigen komt het misschien als een schok dat er ook vlinders bestaan die geen vegetariër zijn. Zij snoepen van kaas, en – horreur - van dode muizen en ratten. Dat had je niet gedacht hè? Een dode rat is wel even wat anders dan een vlinderstruik.

