Weg met het douchegordijn? Zo plaats je zelf een douchewand

Ken je dat? Je bukt tijdens het douchen voorover om je voeten in te zepen en hop, het douchegordijn plakt aan je billen. Ik heb al heel wat ruzies gehad met mijn plakgordijn zoals ik ‘m noem. Een douchewand plaatsen lost dit probleem op. Al kan ik me voorstellen dat je opziet tegen deze klus. Toch, het valt mee, je hoeft er maar een paar gaatjes voor te boren. Wel is het handig als je van tevoren uitzoekt hoe je de douchewand wilt, welke je wilt en wat de maten zijn. En je kunt je kitkunsten uitproberen. Ofwel: dit is een klus met veel voldoening!

Anti-kalkcoating

Kies een douchewand uit die bij je past. Laat je goed adviseren en overweeg bijvoorbeeld een anti-kalkcoating als je geen poetser bent. Wil je ook een deur, let dan goed op de juiste draairichting. En meet goed op wat past, je hebt genoeg maten douchewanden.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Bescherming

Laat de wand tijdens het dragen in de verpakking zitten of bescherm de randen met buis- isolatie. Het glas kan met één keer stoten al in duizenden stukjes aan gruzelementen gaan. Bescherm ook jezelf met een bril, lange mouwen en handschoenen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Waterpas

Dan gaan we hem nu plaatsen. Neem de tijd om te bepalen waar je moet boren. Veelal krijg je een boormal meegeleverd. Gebruik een waterpas om het profiel recht te plaatsen en boor in tegels met een keramiekboortje. Zet de boormachine niet op de klopstand, want dan kunnen de tegels barsten.

Schuiven

Schuif nu de wand of deur eenvoudig in het profiel. Zet hem nog niet gelijk vast, kijk eerst of alles goed op elkaar aansluit. Zo ja, vastschroeven maar. Voor extra stabiliteit en het waterdicht maken van je douchewand gebruik je sanitairkit. In de montagehandleiding staat welke randen je moet kitten.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Kitten