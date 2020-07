Wereldprimeur: 3D-betonprinter bouwt voor het eerst huis met twee verdiepingen

Na een maandenlang proces van trial-and-error, is in België voor het eerst een huis met twee verdiepingen als één geheel geprint. ,,Je hebt een totale vormvrijheid. Als je het kan bedenken, dan kan je het printen”, zegt Peter-Paul van den Berg, directeur van uitvoerder Kamp C.

De 3D-geprinte demowoning bestaat uit twee verdiepingen, is negentig vierkante meter groot en acht meter hoog. Dat is de maat van een bescheiden rijtjeshuis.

,,Uniek is dat we het huis in één geheel geprint hebben met een vaststaande 3D-betonprinter”, zegt Emiel Ascione, projectverantwoordelijke op Kamp C. ,,De woningen die wereldwijd reeds geprint zijn, hebben slechts één verdieping en zijn bovendien vaak deels in de fabriek geprint en op de werf samengebouwd. Wij hebben de volledige gebouwschil als één geheel op de bouwplaats geprint.”

Vormvrijheid

Bouwen met een 3D-betonprinter is een stuk duurzamer, maar er zijn nog wel meer voordelen. “Je hebt een totale vormvrijheid. Als je het kan bedenken, dan kan je het printen”, aldus Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C.

,,Je hebt bovendien veel minder materiaal nodig aangezien je enkel datgene print dat echt nodig is, terwijl je dat niet kan met beton gieten. Daarnaast heb je geen afval, is er geen bekisting nodig, is er veel minder transport van en naar de werf en heb je veel minder arbeid nodig. De printer kan immers worden aangestuurd vanuit het kantoor van een bouwbedrijf. Het materiaal is daarnaast drie keer sterker dan een snelbouwsysteem.”

Volledig scherm Het demogebouw bestaat uit twee verdiepingen en is negentig vierkante meter groot. © Peter Vanderveken

In drie weken geprint

Het printen neemt overigens vrij weinig tijd in beslag, in vergelijking met het traditionele bouwproces. ,,Het effectieve printen heeft drie weken geduurd, maar je moet weten dat we werken met studenten die niet altijd beschikbaar waren en dit enkel tussendoor konden doen. Je bent ook telkens een uur kwijt met de opstart en de afbouw. Als je dit huis opnieuw zou moeten printen en je krijgt daarvoor 24 uur per dag, dan zou je dit huis in drie dagen kunnen printen.”

Volledig scherm Projectverantwoordelijke Emiel Ascione in de demowoning. © Peter Vanderveken

Marktintroductie

Met het project wil Kamp C de bouwsector kennis laten maken met de innovatieve techniek, in de hoop dat bedrijven ermee aan de slag willen gaan. ,,Een firma zou dan zo’n printer moeten aanschaffen en zo’n eerste aankoop is natuurlijk wel aanzienlijk, hoewel je dat na een tijd terugverdient. Wat wij nu met een vervolgproject gaan doen is om kennis en inspiratie te delen, de huidige barrières elimineren en introduceren in de markt”, vervolgt Van den Berg.

,,Een eerste reactie die we vaak kregen van bijvoorbeeld architecten was dat de printer enkele dingen niet kon. Die gedachte moet stoppen. In principe kan die printer alles - alles wat die nu nog niet kan, moeten we ontwikkelen. Ik vraag aan de bedrijven: bedenk wat je zou willen doen, wetende dat die technologie er is, en dan gaan we dat proberen.”

Het eerste demogebouw zal vooral dienen om de mogelijkheden van 3D-printen te tonen, maar zal ook gebruikt worden voor vergaderingen. Er zal daarnaast onderzocht worden of de stevigheid van het gebouw na verloop van tijd behouden blijft.

