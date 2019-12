‘Wet zit lokale oplossingen voor woningnood in de weg’

Ze roepen de Tweede Kamer op de Woningwet aan te passen. Vandaag wordt die wet (uit 2015) geëvalueerd in Den Haag. Belangrijkste punt van de vertegenwoordigers is dat ze de sociale huurgrens lokaal willen kunnen aanpassen tot 900 of zelfs 1000 euro. Nu ligt die grens op 720 euro, waardoor voornamelijk lage inkomens toegang hebben tot een sociale huurwoning.

Iedereen die meer verdient, moet een koophuis zoeken of een woning in de vrije sector. Vanwege de schaarste aan woningen loopt de huur in de vrije sector in veel steden echter op tot ver boven de 1000 euro, omdat de prijzen niet zijn gemaximaliseerd. Voor marktpartijen levert middenhuur doorgaans te weinig rendement op. Daarom ligt er volgens de vertegenwoordigers een taak voor corporaties.

Tussen wal en schip

De Woonbond (komt op voor huurders), Aedes (koepel van woningcorporaties), VTW ( toezichthouders corporaties en Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn met een gezamenlijk statement gekomen. ‘Omdat er een tekort is aan middenhuurwoningen, vallen mensen met een middeninkomen in grote delen van Nederland tussen wal en schip. Dit maatschappelijke probleem kan verholpen worden door ruimte te bieden om in die regio’s waar de nood het hoogste is, een wat hogere inkomensgrens vast te stellen. Of om de huurgrens voor een sociale huurwoning in een gemeente of regio te verhogen naar 900 à 1000 euro.’

Op die manier zouden corporaties woningzoekenden kunnen helpen die in de knel komen omdat er in hun omgeving nauwelijks aanbod is. Ook wordt opnieuw opgeroepen de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting is in 2013 ingevoerd en loopt inmiddels op tot bijna 2 miljard euro per jaar. Het zorgt er volgens de vertegenwoordigers voor dat er nu te weinig nieuwbouw wordt gepleegd. Vorig jaar nog geen 13.000 huizen, dit jaar waarschijnlijk niet veel meer.

Volledig scherm De verhuurderheffing heeft volgens de vertegenwoordigers een grote invloed op het aantal nieuwbouwwoningen voor sociale huurders. © Aedes