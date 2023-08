Op de markt of bij de groenteman kun je nog nog weleens een rijpe pruim kopen, maar in supermarkten worden de pruimen onrijp aangevoerd. Dan zijn ze nog hard. Daardoor bestaat er geen gevaar dat ze tijdens het transport butsen en zo onverkoopbaar worden. Appels en peren rijpen na de pluk nog na, maar pruimen, kersen, perziken en nectarines doen dat niet. En daarin zit hem de kneep – diezelfde kneep van tientallen klantenvingers die de pruimen in de supermarkt wel zachter, maar niet rijper of smakelijker maakt. Er zit niets anders op: wie lekkere, rijpe pruimen wil eten, zal zelf een pruimenboom moeten planten.

Nu tuinen steeds kleiner worden ontstaat er ook een behoefte aan kleine fruitbomen. Veel pruimenrassen blijven klein en doen het goed op veel verschillende grondsoorten. Ze kunnen daarnaast ook nog eens in allerlei vormen worden gesnoeid. Een waaiervormige leipruim tegen een muur is heel wat decoratiever dan een clematis die zielig aan een ijzerdraadje hangt.

Verschillende soorten pruimen

De uiteindelijke grootte van een pruimenboom hangt af van ras, van snoei, maar ook van de gekozen onderstam. Net als bijna alle fruitbomen worden pruimen op een onderstam geënt. Bij de pruim zijn dat meestal ‘Pixie’, ‘St. Julien A’ of ‘Brompton’. ‘Pixie’ groeit het zwakst en is ideaal voor ongeduldige tuiniers want een boom op deze onderstam zal al een paar jaar na het planten vruchten dragen. Bij de meest gebruikte onderstam, ‘St Julien A’, duurt het wat langer – meestal een jaar of vier – voordat je de eerste pruimen kunt plukken en bij het gebruik van de sterkst groeiende onderstam, ‘Brompton’, krijg je de krachtigste boom, en moet je het langste wachten.

Veel vruchtbomen hebben kruisbestuiving nodig. Dat betekent dat ze stuifmeel van een ander ras nodig hebben om vruchten te kunnen dragen. Daartoe moet je dan twee verschillende variëteiten planten. Die moeten dan ook nog tegelijkertijd bloeien, want anders vindt er nog geen bestuiving plaats.

Gelukkig zijn er ook zelfbestuivende vruchtbomen, waarbij je met één boom kunt volstaan. Voor een kleine tuin zijn die zelfbestuivende rassen ideaal. Bij de pruim zijn dat onder meer: ‘Anna Späth’, ‘Belle de Louvain’ (vaak ‘eierpruim’ genoemd), ‘Czar’, ‘Early Laxton’, ‘Ontario’, ‘Opal’, ‘Reine Claude d’Althann’, ‘Reine Claude d’Oullins’ en ‘Reine Victoria’. Voorwaarde voor bestuiving is wel dat er voldoende bijen zijn.

De laatste drie van het rijtje moeten bijna altijd worden gedund. Dit houdt in dat in juni ongeveer de helft van de onvolgroeide vruchten moet worden weggehaald, waarbij je het vruchtsteeltje laat zitten. Het lijkt zonde van de oogst om zoveel pruimen te verwijderen, maar als je het niet doet gaat dat ten koste van de smaak en – wat veel erger is – van de boom. Want takken die te zwaar beladen zijn zullen onherroepelijk afbreken. Om dezelfde reden – dat gemakkelijk scheurende hout – is het niet aan te raden om een schommel aan een tak van een pruimenboom te hangen.

