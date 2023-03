Wil jij vertellen over je energierekening? Dan zijn we op zoek naar jou

Zo voorkom je dat er in huis óveral en nergens schoenen liggen

Onder tafel. Naast de bank. En vooral in de hal en bij de deuren. Sneakers, laarzen, hakken en andere ongewenst schoeisel waarover je je nek breekt. Een gezin heeft al snel zeventig paar in huis. Professional organizer Krystel Masuger wijst de weg in de opbergjungle.