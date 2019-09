Wonen op grote hoogte: groeispurt wolkenkrabbers in Nederland

kaart WOZ-waar­de stijgt in Enschede sneller dan landelijk gemiddelde

13 september ENSCHEDE - De gespannen huizenmarkt is te voelen in de gemiddelde WOZ-waarde voor huizen. De gemeentelijke taxatie steeg dit jaar met bijna 8 procent ten opzichte van een jaar eerder, naar 248.000 euro. Dit is het hoogste niveau ooit én de hoogste stijging sinds jaren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze regio is de stijging het hoogst in de gemeente Enschede, met maar liefst 8,4 procent.