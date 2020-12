Wonen werd een hel in peperduur penthouse van de Lichttoren in Eindhoven

Een winter lang zat het stel in de kou omdat vloerverwarming niet werkte en niet gemaakt kon worden. De videofoon werkte niet waardoor te zien noch te horen was wie er beneden op de deurbel drukte. Ook de afvalverwerker in de keuken werkte niet en die moesten de bewoners zelf laten repareren. In de slaapkamer hingen geen gordijnen. Van drie beloofde parkeerplaatsen waren er maar twee beschikbaar waardoor het lastig was om bezoek te ontvangen. En slapen was een ramp door late bezoekers van restaurant Usine.