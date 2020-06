Woningbeheerder Camelot moet huurders 500 euro servicekosten terugbetalen

Vastgoedbeheerder Camelot moet aan huurders van een pand in Amsterdam 500 euro servicekosten per woning terugbetalen. Dat is de uitkomst van een serie procedures van bewoners bij de Huurcommissie over servicekosten van 2018. Andere huurders in Nederland zouden dezelfde procedure kunnen starten.

Camelot beheert (leegstaand) vastgoed in opdracht van de eigenaar in heel Nederland en hebben zelf ook panden in eigendom. !Woon, een Amsterdamse stichting die huurders helpt bij huurconflicten, stond diverse bewoners bij om de te veel betaalde servicekosten over 2018 terug te krijgen. Volgens de stichting maakt Camelot vaker fouten bij de afrekening van de servicekosten. Duizenden bewoners in het hele land kunnen volgens !Woon ook aan de bel trekken bij de Huurcommissie.

Huurders van Camelot betalen naast de huur iedere maand ook servicekosten. Dat is een voorschot en dient jaarlijks afgerekend te worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Bewoners kregen op de afrekening het maximumtarief voor de verwarmingskosten volgens de warmtewet voorgeschoteld, terwijl de werkelijke kosten een stuk lager waren. Ook werden onderhoudskosten meegerekend in de servicekosten en werden kosten van personeel als huismeester doorberekend tegen te hoge tarieven. ,,Als je in Eindhoven zit en bijvoorbeeld 200 euro servicekosten betaalt, kun je je afvragen of dat wel klopt. Soms is het een melkkoe”, zegt Gert Jan Bakker van !Woon. ,,Dan maak je goede kans het geld terug te krijgen via de Huurcommissie.”

Termijn verloopt

Camelot zou ook over 2017 een foute afrekening hebben verstuurd naar bewoners, maar weigert de correctie voor die afrekening toe te passen. Diverse bewoners hebben inmiddels bij !Woon aangegeven ook deze afrekening voor te willen leggen aan de Huurcommissie. Het aankaarten van deze afrekening kan nog tot 30 juni, daarna vervalt de termijn om in beroep te gaan.

Inmiddels hebben ook bewoners van andere panden van Camelot zich gemeld bij !Woon om naar de Huurcommissie te stappen.

‘Wil niet luisteren’

Gert Jan Bakker vindt het jammer dat Camelot dezelfde berekening ook niet over de jaren 2017 en 2019 wil toepassen. ,,Camelot wil niet luisteren en wil de wet niet op de juiste manier toepassen. Wij komen op voor de rechten van hun huurders en de kans is groot dat we opnieuw naar de Huurcommissie of rechtbank zullen gaan.”