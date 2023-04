Woningen dalen nog verder in waarde, vrijstaande huizen krijgen zwaarste klappen

De woningmarkt raakt steeds meer in mineur. De gemiddelde verkoopprijs in het eerste kwartaal is vergeleken met vorig jaar 8,2 procent lager en zit weer onder de 400.000 euro.

Dat blijkt uit de verkoopcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar van makelaarsvereniging NVM die dinsdag bekend zijn gemaakt. De verkoop daalde vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 met 2 procent en vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar was de daling zelfs 13 procent. In de eerste drie maanden werden 28.500 bestaande woningen verkocht.

De gouden tijden - in 2021 werden huizen nog 20 procent meer waard - zijn voorbij voor huisverkopers. ,,Woningverkopers krijgen iets minder betaald voor hun woning dan de vraagprijs’’, stelt NVM. Vooral de gestegen hypotheekrente zorgt voor de prijsdaling; kopers kunnen daardoor de hoge vraagprijzen domweg niet meer betalen.

‘Niet houdbaar’

Voorzitter Lana Gerssen van NVM: ,,Voor de woningkoper gaat de markt er wat zonniger uitzien met een prijs die dit kwartaal weer wat is gedaald. Dat is een normale correctie op de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Iedereen voelde wel aan dat een prijsstijging van 20 procent per jaar niet houdbaar zou zijn.’’ Maar volgens haar is er nog altijd geen sprake van een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod.

Vrijstaande woningen krijgen de zwaarste klappen, vergeleken met een jaar geleden daalde de prijs met 9,8 procent tot gemiddeld 579.000 euro. Rijtjeshuizen daalden in een jaar tijd met 7,2 procent tot 359.000 euro. Twee-onder-eenkappers daalden 7,8 procent vergeleken met vorig jaar en worden nu voor gemiddeld 423.000 euro verkocht. Appartementen verkopen nu gemiddeld voor 331.000, 8,8 procent minder dan een jaar geleden.

Nog maar 31 procent van de verkochte woningen werd boven de vraagprijs verkocht, dat was een jaar geleden nog 81 procent. Gemiddeld wordt er nu 1,3 procent minder betaald dan de vraagprijs.

Bekijk op onderstaande kaart de ontwikkeling van de verkoopprijs ten opzichte van een jaar eerder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Funest voor kopers en verkopers’

Het duurt ook langer voordat een woning verkocht wordt, gemiddeld 84 dagen. Dat is 20 dagen langer dan in het vierde kwartaal 2022 en 50 dagen langer dan in het eerste kwartaal 2022. Dat geldt niet voor al het aanbod; ruim de helft wordt binnen drie maanden verkocht.

Quote Zonder beweging en doorstro­ming gaat de woning­markt op slot en dat is funest voor kopers en verkopers Voorzitter Lana Gerssen van NVM Er is in de huidige woningmarkt dus weer onderhandelingsruimte én tijd om goed na te denken over de koop, maar de prijzen zijn nog steeds zo hoog dat een grote groep een koophuis kan vergeten. Gerssen: ,,Een te grote groep lukt het nog niet om goed voet aan de grond te krijgen op de koopmarkt. Kijk ik naar de ontwikkeling van het aankomend nieuwbouwaanbod dat gebouwd en opgeleverd wordt, dan maak ik me zorgen. Die aantallen zijn dramatisch laag terwijl we ze keihard nodig hebben. Want zonder beweging en doorstroming gaat de woningmarkt op slot en dat is funest voor kopers en verkopers.’’

In de ijskast

De verkoop van de nieuwbouw blijft dramatisch dalen. Het CBS meldde eerder vandaag dat de verkoop van nieuwbouw in het laatste kwartaal van vorig jaar is gehalveerd. NVM meldt vergeleken met een jaar eerder een teruggang van 37 procent bij de nieuwbouw bij de aangesloten makelaars. De gestegen rente en oplopende prijs van nieuwbouw als gevolg van de inflatie is daar debet aan. Volgens NVM dreigt het prijsverschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw ‘een kloof’ te worden. Projectontwikkelaar zetten plannen in de ijskast uit vrees dat er niet genoeg woningen worden verkocht om uit de kosten te komen.

Vooral duurdere woningen worden moeilijker verkocht. In het eerste kwartaal van dit jaar staan bijna 18.000 nieuwbouwwoningen te koop, bijna een verdubbeling met een jaar geleden.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: