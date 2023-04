Woningen dalen nog verder in waarde

Het duurt ook langer voordat een woning verkocht wordt, gemiddeld 84 dagen. Dat is 20 dagen langer dan in het vierde kwartaal 2022 en 50 dagen langer dan in het eerste kwartaal 2022. Dat geldt niet voor al het aanbod; ruim de helft wordt binnen drie maanden verkocht.



Er is in de huidige woningmarkt dus weer onderhandelingsruimte én tijd om goed na te denken over de koop, maar de prijzen zijn nog steeds zo hoog dat een grote groep een koophuis kan vergeten. Gerssen: ,,Een te grote groep lukt het nog niet om goed voet aan de grond te krijgen op de koopmarkt. Kijk ik naar de ontwikkeling van het aankomend nieuwbouwaanbod dat gebouwd en opgeleverd wordt, dan maak ik me zorgen. Die aantallen zijn dramatisch laag terwijl we ze keihard nodig hebben. Want zonder beweging en doorstroming gaat de woningmarkt op slot en dat is funest voor kopers en verkopers.’’