Woningen langs kust massaal gekocht voor verhuur aan vakantiegangers

Huizenprij­zen stegen de afgelopen 40 jaar niet zó hard: woning ruim 20 procent duurder

De Nederlandse huizenprijzen zijn in december het sterkst gestegen in meer dan veertig jaar. Met een prijstoename van ruim een vijfde was het sowieso de sterkste stijging sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1995 begon met het bijhouden van deze cijfers. Oudere gegevens zijn lastiger te vergelijken, maar de laatste keer dat woningen sneller duurder werden was volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen eind jaren zeventig.

26 januari