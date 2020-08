Woonverzekeringen worden steeds duurder, maar bewoners stappen nauwelijks over

Dat is opmerkelijk, want volgens vergelijkingssite Independer.nl is de premie van opstal- en inboedelverzekeringen gemiddeld met een kwart gestegen de laatste vijf jaar. Die prijsstijging heeft onder meer te maken met het veranderende klimaat. Door storm, hagel- en hoosbuien ontstaat meer schade aan het huis en zijn klanten vanzelfsprekend meer gaan claimen.

Lees ook Aantal woninginbraken halveert, schuren juist vaker prooi Lees meer

Drie op de vijf verzekerden is nog nooit overgestapt van verzekeraar. Ook wordt er weinig rondgekeken. Slechts 14 procent heeft dit in het afgelopen jaar gedaan. Jongeren kijken wel iets vaker rond naar een andere verzekeraar dan ouderen: 20 procent tegenover 9 procent van de 65-plussers.

,,Op woongebied zijn klanten veel trouwer dan bijvoorbeeld bij energie- en zorgcontracten”, zegt Rianne Veerman, deskundige woonverzekeringen van Independer. ,,Dat heeft ermee te maken dat daar veel meer op wordt geadverteerd. De overheid wijst mensen er zelfs op dat je met een overstap van zorgverzekeraar jaarlijks kunt profiteren van een lagere premie of beter passende dekking. Terwijl overstappen van inboedel- of opstalverzekering net zo gemakkelijk is. De contracten zijn standaard jaarlijks opzegbaar en veel contracten zelfs dagelijks.”

Van de 34 procent die weleens de stap heeft gezet naar een andere aanbieder, zijn dit volgens Allianz Direct de meest genoemde redenen:

Betere prijs-kwaliteitverhouding (37%)

Verzekering werd te duur (22%)

Verhuizing (21%)

Samenwonen/huis gekocht (8%)

Niet tevreden over service (6%)

Besparen

Volgens Ron Adams van Allianz Direct loont het voor consumenten om vaker rond te kijken naar een alternatief: ,,Het gedrag verbaast ons, want het vergelijken van je inboedel- en opstalverzekeringen kan voordelig uitpakken. Door over te stappen kun je tot wel 15 procent op je woonpremie besparen. We raden aan goed te kijken naar de dekking. Wat heb je nu echt nodig?”

Net als abonnementen op streamingdiensten of de sportschool, is de maandelijkse premie van de woonverzekering een terugkerende uitgave. Lang niet alle verzekerden zijn zich echter bewust van de maandelijkse kosten. Twee op de vijf heeft geen idee wat zij maandelijks betalen aan premie. Een op de drie geeft aan dit ‘ongeveer’ te weten.

Verzekerden met een huurwoning die op de hoogte zijn van hun maandelijkse premie, zeggen dat zij gemiddeld 20 euro voor hun woonverzekeringen betalen. Bij verzekerden met een koopwoning ligt dat iets hoger. Zij betalen gemiddeld 40 euro per maand.

Meer informatie over of tips voor in het eigen huis? Bekijk de video's hieronder van de sectie wonen van deze site.