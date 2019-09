WOZ-waarde breekt alle records

De gespannen huizenmarkt is te voelen in de gemiddelde WOZ-waarde voor huizen. De gemeentelijke taxatie steeg dit jaar met bijna 8 procent ten opzichte van een jaar eerder, naar 248.000 euro. Dit is het hoogste niveau ooit én de hoogste stijging sinds jaren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek .

Veel huizenbezitters zullen het begin dit jaar gemerkt hebben aan de WOZ-beschikking: de waarde van hun huis is op papier aardig gestegen. Zeker in populaire steden en buurten kan die fors omhoog zijn gegaan. Rotterdam spande helemaal de kroon, blijkt uit de nieuwste cijfers. Daar steeg de gemiddelde WOZ-waarde met liefst 16 procent, van 166.000 euro in 2018 naar 192.000 euro dit jaar.

Ook in Amsterdam lag de stijging ver boven het gemiddelde van 7,8 procent: die ging met ruim 11 procent omhoog naar 378.000 euro. De gemiddelde woningwaarde is daar sinds 2014 al met 64 procent gestegen. Het hoogst is de gemiddelde WOZ-waarde in Bloemendaal met 695.000 euro, het laagst in Delfzijl, met 127.000 euro.

Van alle provincies heeft Groningen veruit de laagste gemiddelde woningwaarde: 166.000 euro. De stijging is dit jaar het hoogst in Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter illustratie: in Zuid-Holland nam de gemiddelde WOZ-waarde bijna 11 procent toe tot 237.000 euro per woning.

Verkoopprijzen

De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. Overigens loopt de waarde van de gemeente een jaartje achter; de peildatum is namelijk van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen stijgen al sinds 2014, terwijl de WOZ-waarde na 2015 een stijging laat zien, licht het CBS toe.

De gemeentelijke taxatiewaarde bepaalt onder meer hoeveel onroerende zaak belasting (ozb) en waterschapsbelasting moet worden betaald en wat de fiscus bij het inkomen optelt. In de regel geldt: hoe hoger de WOZ-waarde hoe hoger de belasting. Toch hoeven niet alle gemeenten hun lokale belastingtarieven omhoog te gooien, reageert Hans André de la Porte van Eigen huis. ,,Gemeenten zijn vrij om de belastingtarieven naar eigen inzicht te wijzigen.”