Zeker 100 kopers met half afgebouwd huis: hoe ging dit bouwbedrijf failliet?

Het perfecte plekje in ‘hun’ dorpje Bant in de Noordoostpolder. Vorig jaar viel het oog van Dirk-Jan Doornbos en zijn vrouw op een kavel aan de rand van het dorp. In maart begon de bouw van in totaal vijf woningen in een rijtje door aannemer Hette Bouw B.V. uit Marknesse. Doornbos: ,,We hoorden niet altijd goede verhalen over het bouwbedrijf, maar tegelijkertijd dachten we: hoe slecht kan het zijn?”