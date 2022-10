Zelf de schoorsteen vegen omdat bedrijven geen tijd hebben, mag dat?

met stooktipsHet is loeidruk bij de schoorsteenvegers, nu we het huis vaker met een houtkachel verwarmen vanwege de hoge gasprijzen. Kun je eigenlijk zelf aan de slag, en is dat aan te raden?

Een schoon rookkanaal is van groot belang voor de brandveiligheid. Niet voor niets wordt aangeraden om één keer per jaar je schoorsteen schoon te (laten) maken. Maar als geen enkele schoorsteenveger tijd voor je heeft, is het dan een klus die je zelf kunt doen? Het mag in ieder geval wel. Schoorstenen die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem vallen niet onder de reinigingsverplichting. Dat geldt bijvoorbeeld wel voor een cv-ketel.

Maar is het ook aan te raden om zelf aan de slag te gaan? ,,Ik zou zeggen: schoenmaker, blijf bij je leest", zegt Johan Schouten van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB). ,,Het is niet een kwestie van de bezem er even doorheen halen. Het is vakwerk. Als de tandarts geen plek heeft, ga je ook niet zelf boren, toch?”

Verzekering

Er zijn verschillende manieren om de klus te klaren. Je kunt het rookkanaal van boven en van beneden schoonmaken. Bij de eerste moet je dus het dak op. Schouten: ,,Dat kan best hoog zijn. Er zit een kap op de schoorsteen, je moet weten hoe je die goed moet verwijderen en hoe je die terug moet plaatsen. Beneden plak je de monding van de houtkachel af om te voorkomen dat er roet in de huiskamer komt.” Je hebt bovendien een veegset nodig, mocht je zelf aan de slag gaan. Van beneden af schoonmaken vergt ook wel de nodige spierkracht.

Ook verzekeringstechnisch kun je beter en schoorsteenveger laten komen, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert van vergelijker Independer. Want als er een brand uitbreekt en je bent zelf aan de slag gegaan, dan is de kans dat de verzekeraar de schade vergoedt een stuk kleiner.

Schoorsteenbranden

,,Vanuit de branche wordt aangeraden om één keer per jaar je schoorsteen te laten schoonmaken. Als je dat keurig doet bij een erkende schoorsteenveger en je bewaart het bonnetje als bewijs van onderhoud, dan heb je een sterk verhaal naar de verzekeraar.” Veel verzekeraars verplichten een jaarlijkse veegbeurt in de polis. Met een opstalverzekering - waarvan de gemiddelde premie jaarlijks zo'n 200 euro is - verzeker je jezelf tegen schoorsteenbranden.

Volledig scherm Een schoorsteenveger aan het werk. © JV

Die staan in de top drie van de grootste veroorzakers van woningbranden, aldus Brandweer Nederland. Die verwacht dat het aantal schoorsteenbranden zal toenemen, nu meer mensen stoken op hout of pellets. ,,Het is nu nog te vroeg om een dergelijke ontwikkeling terug te zien in de cijfers, een eventuele stijging kunnen we pas over een tijd terugzien”, zegt woordvoerder Yoni Hillen. De brandweer geeft ook de tip om je schoorsteen te laten vegen. Gaat het toch mis, zorg dan dat er rook- en koolmonoxidemelders hangen en zorg voor een bak met zand of zout, om het vuur snel te kunnen doven.

Een houtkachel, of toch een open haard? Zo kun je een keuze maken.

De ASPB waarschuwt ook voor ‘beunhazen’ die nu in de markt actief zijn. ,,Je bent vaak tussen de 40 en 70 euro kwijt voor een veegbeurt. Al onze leden berekenen de prijs per rookkanaal. Maar er zijn nu veel nieuwe bedrijven actief die per meter rekenen. Dat is niet de normale manier. Het staat dan in de kleine lettertjes op hun website. Maar stel dat ze een kanaal van 8 meter schoonmaken en 40 euro per meter rekenen. Dan heb je in twintig minuutjes heel veel verdiend. Schandalig natuurlijk.”

Overigens zijn er niet ineens meer schoorsteenvegers actief, afgaande op cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Begin 2015 telde ons land 266 bij het handelsregister ingeschreven schoorsteenvegers, in het derde kwartaal van dit jaar waren dat er slechts twee meer.

Hoe stook je veilig?

Volgens de ASPB kun je beter geen slecht of nat hout gebruiken. Bij die soorten hout komt er creosoot vrij, een teerachtige substantie die erg brandbaar is. Volgens Schouten kun je het beste op de Zwitserse manier stoken. Daarbij stook je eigenlijk omgekeerd: je steekt het vuur niet van onder, maar van boven aan. Brandweer Nederland adviseert ook om te zorgen voor een goede vonkenvanger op je schoorsteen.

