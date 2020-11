Zestigers verhuizen voornamelijk naar deze drie provincies

‘Laat ouderen vaker hun huis verzilve­ren met opeethypo­theek’

3 november Veel 55-plussers wonen in een huis waarvan de hypotheek grotendeels is afbetaald. De overwaarde van hun woning is vermogen waar ze niet bij kunnen, tenzij ze het huis verkopen. Michiel Meijer, directeur van Van Bruggen Adviesgroep, wil daar verandering in brengen met soepelere regels voor opeethypotheken. Zijn idee stuit ook op bezwaren.