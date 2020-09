Zij hebben geluk en betalen een paar duizend euro minder voor hun allereerste huis

Vanaf volgend jaar betalen huizenkopers tussen 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer, ook als ze al een huis hebben. Dat scheelt 2 procent van de aankoopprijs, in de praktijk al snel 4000 (bij een huis van 2 ton) tot 8000 (huis van 4 ton) euro. Niet verwonderlijk dat jonge huizenkopers proberen de overdracht van hun huis over de jaarwisseling heen te tillen.

De 29-jarige Rick de Smit is een van hen. Beter geformuleerd: hij wás een van hen. Want het uitstellen is gelukt. Samen met zijn vriendin Selma kocht hij afgelopen mei voor het eerst in zijn leven een huis, in de Middelburgse wijk Klarenbeek.