Zij verbouwden hun oude huis naar energieneutraal: ‘Je hoeft niet alles in een keer te doen’

Robin de Been (32) en Cynthia de Hoon (33) maakten hun woning in Breda energieneutraal (zie kader). Een flinke klus die ze afgelopen jaar in een paar maanden tijd samen met hun vier kinderen uitvoerden.



Het stel werd verliefd op het huis vanaf het moment dat het in de verkoop kwam. Op dat moment woonden ze nog allebei in een eigen koopwoning verderop in de wijk, maar hadden de wens om als samengesteld gezin onder een dak te wonen.



Een nadeel: de staat van het pand dat ze op het oog hadden, was verre van hun wens. De ramen hadden enkel glas en er werd gestookt via een cv-ketel op gas. Doordat het trapgat naar zolder open was, verdween alle warmte naar boven. De Been: ,,We zeiden tegen elkaar: ‘Als we gaan verbouwen, doen we het goed.’”