Zo berg je alle troep in huis slim op

vraag 't vtwonenRondslingerende spullen hebben we allemaal. Genoeg opbergruimte is dan wel zo handig. Maar niet iedereen heeft een grote woonkamer of zin in een enorme kast midden in de ruimte. Kortom, slim opbergen, hoe doe je dat? We vragen het Fietje Bruijn, stylist bij vtwonen.

,,Het oogt heel onrustig om die troepjes in het zicht te hebben. We hebben al zulke drukke levens, dan wil je dat je huis rustig aanvoelt”, begint Fietje. ,,Het komt je interieur ook niet ten goede. De mooie spullen komen het beste uit als die wat meer ruimte krijgen. Die andere spullen zijn alleen maar ruis.’’

Wordt het dan niet een soort showroom?

,,Als je álles opbergt wel. Je wil er voor zorgen dat je juist de eigenheid en de persoonlijkheid van jouw interieur behoudt. Die dingen die jóuw huis jóuw huis maken, die laat je in het zicht staan. Als jij heel erg van mooie borden houdt, hang je die lekker aan de muur of stal je ze uit in een mooie vitrinekast. En denk aan souvenirs van mooie reizen, planten, fotolijstjes… Als je de onbelangrijke dingen opbergt, komen de mooie dingen beter tot hun recht.’’

Wat doe je met kinderspeelgoed?

,,Dat is voor veel mensen een doorn in het oog. Het is vaak heftig van vorm en kleur, het maakt herrie… Er mag best wat rondslingeren, maar het is wel zo fijn als je de hoeveelheid in ieder geval kunt doseren. Dat kan met een mooie kast, manden of bijvoorbeeld kistjes op wielen die je makkelijk wegrijdt naar een hoekje. Belangrijk is natuurlijk dat de kinderen er zelf makkelijk bij kunnen.

Kijk, er zijn ook mensen die zeggen: ga maar boven spelen, dan hebben wij dat speelgoed niet overal in de woonkamer. Maar dan denk ik, ze horen toch ook bij het gezin? Dat speelgoed maakt het wel levendig.’’

Grote kast, manden, kisten… Niet iedereen heeft daar ruimte voor. Zijn er andere oplossingen?

,,Je kunt overal opbergruimte creëren, vooral op plekken waar je misschien niet zo gauw aan denkt. Kijk eens goed rond in je huis, waar zit de loze ruimte? In de hal bijvoorbeeld is vaak ruimte waar we niks mee doen. Onder de trap kun je misschien wel een inbouwkast maken.

Ook zo’n goede is een smalle muur met een deur erin. Je denkt al gauw, daar kan ik niks mee. Maar je kunt daar heel goed een kast omheen bouwen, het wordt dan een soort poort om die deur heen.

Of ga de hoogte in! Een hoge kast tot aan het plafond, daar kun je ontzettend veel in kwijt. En andersom juist ook heel laag: denk aan lades in de salontafel of bakken onder de bank… Er zijn zo veel van die plekjes waar je niet zo gauw aan denkt.”

,,Of denk aan de ruimte voor de radiatoren. Je denkt al gauw, die warmte moet weg kunnen, daar kan ik niks mee. Maar het kan wel! Laatst heb in een make-over een lange, lage kast gebouwd onder een raampartij, voor de radiatoren. Je moet dan wel zorgen dat de kast op pootjes staat en er gleuven in de bovenkant zitten, dan kan de warmte weg. Je slaat dan twee vliegen in één klap: een grote kast én een diepe vensterbank waar je lekker op kunt zetten of planten op kwijt kunt.’’

Groots denken, dus?

,,Ja, een groot opbergmeubel oogt rustiger dan veel kleintjes. Als je al die troepjes in bakjes en mandjes gaat stoppen, blijven het allerlei losse, kleine dingen. Dat is nog steeds veel en onrustig. Je moet juist clusteren, veel dingen bij elkaar stoppen achter slot en grendel. Dat kan echt, ook al als je klein woont. Wees creatief! Er is meer ruimte dan je denkt.’’