Zo blijft je valentijnsboeket extra lang mooi: ‘Houd bloemen uit de buurt van fruitmand’

Theo kreeg een telefoon­tje van woningcor­po­ra­tie na wanbeta­ling: ‘Hoe gaat het met je?’

25 januari En toen hing de woningcorporatie aan de lijn. ,,Ik schrok me rot! Ik wist dat ik financiële uitdagingen had, maar als de woningcorporatie belt, is er stront aan de knikker. Dacht ik. Weet je wat ze als eerste vroegen? ‘Meneer Soontiëns, hoe gaat het met u?’ Ik viel helemaal stil. Dat vond ik zo bijzonder!’’