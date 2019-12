Zo help je de planten buiten de winter door

Nog even en het is weer volop winter. Tuinieren zul je dan waarschijnlijk nauwelijks doen, maar de tuinplanten zullen wel extra blij zijn als je enige maatregelen treft vóór de vorst genadeloos toeslaat. Hovenier Lucas Lens geeft tips om tuinplanten de winter door te helpen.

Allereerst is het handig om te weten of de planten in de tuin vorstbestendig zijn. Dit kun je per plant opzoeken, maar gemiddeld genomen zijn de planten die verkocht worden als vaste plant of struik in Nederland volgens hovenier Lucas Lens redelijk winterhard. ,,Al zijn er natuurlijk wel wat mediterrane planten die wat gevoeliger zijn voor de kou.”

Heb je bijvoorbeeld een mooie olijfboom in de tuin staan? Dan kun je die in de winter beter even verplaatsen naar de schuur of bijkeuken als dat mogelijk is. Jonge olijfbomen met een stamomvang van 20 cm of kleiner kunnen namelijk niet tegen temperaturen van -5 °C of lager. Heb je een bananenplant? Die kun je in principe gewoon laten staan. Toch moet je wel op de wortels en de bladeren letten. Meer daarover lees je hier.

Daglicht

,,Als planten in de grond staan zullen ze minder last hebben van de kou. Wanneer ze in potten staan vriest het ook sneller rondom de wortels en daar kunnen sommige planten slecht tegen. Het beste kun je planten dus in de grond zetten.” Daarentegen kun je potten gelukkig wel makkelijk verplaatsen en in de schuur of een andere plek zetten waar het niet vriest. Let hierbij wel op dat ze nog een beetje daglicht krijgen.

Veel vaste planten kunnen voor de winter nog even ‘afgehaald’ of gesnoeid worden als het blad een bruine smurrie wordt. ,,Er zullen ook planten zijn die lekker groen blijven, zoals de klimop. Die kun je gerust in blad laten.” Daarnaast doen ook siergrassen het nu erg goed, dus die kun je nog even zo laten en pas later snoeien.

Lucas Lens’ favoriete winterbloeiers Tips van de hovenier: ,,De Helleborus en de Viburnum tinus zijn erg dankbare planten en ze bloeien ontzettend mooi in de winter.” ,,Ook de Mahonia en de Hamamelis zijn mooie winterbloeiende struiken. Zet ze vooral lekker dicht bij huis zodat je ze goed kan zien vanuit de keuken of woonkamer! Of vlakbij de entree van je huis zodat je er iedere dag van kan genieten.”

,,Bepaalde struiken zoals hortensia’s of rozen kun je het beste pas na de winter snoeien, anders kunnen ze invriezen. Bij hortensia’s moet je op dat moment wel goed opletten wat je snoeit. De meeste hortensia’s bloeien namelijk op hout dat het afgelopen jaar is ontstaan, dus tweejarig hout. Het is dus belangrijk dat je niet alle knoppen wegsnoeit. Tenzij je een pluimhortensia of een Annabelle hebt, want die bloeien alleen op eenjarig hout.”

Extra voeding

Volgens Lucas Lens hebben de planten niet per se extra voeding nodig voor de winter. Toch heeft hij wel een aantal trucjes om de planten extra te verwennen en te beschermen. ,,In de vaste plantenborder vervang ik vaak het gevallen blad voor een dun gestrooide laag biologische paarden- en championmest. Dit is niet alleen een beschermlaagje tegen de ergste vorst, maar zorgt ook voor voeding in het voorjaar. Daarnaast blijft ook het onkruid net wat langer onder de grond. In het voorjaar schoffel ik het lekker door, waardoor je een mooie, rijke waterhoudende open structuur krijgt.”

Zorg er in de winter ook voor dat de buitenkranen op tijd afgesloten zijn om te voorkomen dat ze bevriezen. Voordat je dit doet kun je de leidingen het beste ook nog even door laten luchten, zodat er geen water in blijft zitten. Achtergebleven water kan er namelijk alsnog voor zorgen dat de sproeikop kapot vriest.