Zo houd je vocht uit huis: hang de was buiten te drogen en trek je douche droog

Als Ellis Baron uit Slijk-Ewijk wil douchen in haar jaren 30-huis, moet ze de deur en het raam van de badkamer tegenover elkaar openzetten. Anders groeit er schimmel op de muren. ,,Ons gezin sport wat af, dus we douchen vaak. Dan is een raampje opendoen niet genoeg en moet je je afdrogen in de kou. Gelukkig staat er een verbouwing gepland. Het nieuwe ventilatiesysteem ligt al klaar.”