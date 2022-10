Zo kies je uit al die duizenden opties het juiste vloerkleed: ‘Je verkijkt je snel op de grootte’

,,De keuze voor een vloerkleed is erg smaakgebonden, en van heel veel praktische zaken afhankelijk. Waar komt het te liggen? In de hal, slaapkamer, eet- of zithoek? En heb je huisdieren of een allergie? Dan is een wasbaar of glad geweven kleed namelijk een goede optie. Moet het kleed het wauw-effect van de ruimte zijn, of een subtiele toevoeging? Hoe groot mag het zijn en wat is het budget? Je verkijkt je snel op het formaat van een kleed. Meet daarom eerst uit hoe groot het kleed moet zijn. Een rechthoekig vloerkleed is de meest gekozen vorm, terwijl een rond kleed een ruimte extra kan verzachten. Bedenk voordat je op pad gaat aan welke eisen je kleed moet voldoen.’’