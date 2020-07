Zo laat je het huis onbezorgd achter in vakantietijd

,,We gaan op vakantie en dan zeg ik altijd: goed plannen en je huis netjes achterlaten, dan kun je ook met een gerust hart weg”, zegt Marja Middeldorp. ,,Het is immers wel de bedoeling dat je thuiskomt, toch? Dat huis denkt ook: laat mij niet met het vuilnis zitten, want dat gaat alleen maar meuren. Als je thuiskomt, moet je juist denken: wat is het hier heerlijk. En wat ruikt het lekker!"

Benodigdheden

Azijn, sinaasappels, kruidnagel, keukendoekje, koffiedrab, slaolie.

Alles wat vuil is: weg

,,Het begint natuurlijk bij een goede schoonmaak van het huis. Alles wat vuil is, moet weg. Dat wil zeggen: de vuilnisemmer leegmaken, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook de vieze was wegwerken. Laat niks slingeren of in de wasmand zitten, maar stop alles in de was. Ook het bed kun je beter even afhalen, want een ongewassen bed een paar weken achterlaten is niet fris.”

Sanitair

,,Omdat je geen water gebruikt, blijft het water in de afvoer op z'n plek. Net als bij stilstaand water in een vijver gaat dat stinken", legt de expert uit. ,,Pak een fles slaolie, gewoon goedkope slaolie. In ieder afvoerputje in huis doe je een eetlepel. Omdat de olie lichter is dan water, blijft het putje afgedekt. De geur van het riool dringt daardoor niet je huis binnen.”

Marja wijst er nog op dat het bij terugkomst verstandig is het water eerst even door te laten lopen voordat je het drinkt, zonder dat het te veel spettert. Daarmee voorkom je dat je besmet raakt met de legionellabacterie.

Voorraad opmaken

De expert is ook kritisch op de voorraadkast. ,,Kijk eens in de kelder wat er nog staat en op moet. Want je weet: als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel en dat is echt zo. Die muizen denken ‘wat een stilte’ en dan gaan ze lekker hun gang. Ook in de koelkast moet je even goed kijken wat nog houdbaar is en wat niet. Een stukje brie kun je beter niet wekenlang in de koelkast laten staan, want als je terugkomt van vakantie ruikt het hele huis ernaar.”



,,Als de koelkast aardig leeg is, kun je er even een keukendoekje door halen. En wat ook verstandig is: zet een kopje met koffiedrab in de koelkast. Dat neutraliseert de geur op een natuurlijke manier.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Geurtjes

Als we toch met geurtjes bezig zijn, dan heeft Marja Middeldorp nog wel andere tips: ,,Koop een netje perssinaasappels. Die hebben een dunnere schil en dan kom je sneller bij het sap. De dag voordat je op vakantie gaat, ga je gezellig met z'n allen aan tafel kruidnagel in die sinaasappels stoppen. Laat ze in de fruitschaal liggen terwijl je weg bent en je huis ruikt heerlijk als je terugkomt! Nee, er komen geen fruitvliegjes op af en het gaat ook niet schimmelen.”

En dan nog een laatste geurneutralisator. ,,In iedere ruimte waar het ook maar een beetje vies kan gaan ruiken, zet ik een bakje met pure witte azijn. Als je terugkomt, vind je het weer heerlijk om thuis te zijn!”

