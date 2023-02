Zo maak (en houd) je de rubbers van je douchecabine en koelkast schoon

Oké, terug naar de rubbers. ,,Rubber heeft verzorging nodig. Het is een zacht materiaal dat kan uitdrogen en vies worden. Dan doet het minder goed z'n werk. Als je iedere dag doucht, en ik denk dat de meesten dat doen, is het verstandig om iedere dag een wisser in de douchecabine te gebruiken. Ik gebruik zelf niet een ouderwetse wisser van ijzer, maar één van kunststof. Die gebruik ik ook voor de ramen. Ze drogen beter en geven geen beschadigingen, vind ik.” Door elke dag je cabine met die wisser te drogen is de kans dat je rubber vies wordt of uitdroogt een stuk kleiner.



Doe je dat niet en wil je de rubbers eens goed onder handen nemen, dan kost dat even wat tijd en werk. ,,Maar ik heb ook een oplossing waardoor je het niet vaak meer hoeft te doen’’, zegt Marja er meteen bij. ,,Je kunt de rubbers schoonmaken met alleen afwasmiddel. Dat ontvet goed en daar zitten weinig zure dingen in die je rubbers aantasten. Gebruik dus geen allesreiniger waar ingrediënten in zitten om dieper mee schoon te maken.“



,,Pak een kom of emmertje met afwasmiddel vermengd met water en een zachte tandenborstel. Dat moet écht een zachte zijn, anders gaat alles spetteren en beschadig je het rubber. Maak dan de rubberen rand schoon alsof je je tandjes poetst. Laat het niet inwerken of zo, afspoelen met water is genoeg.”