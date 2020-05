Zo maak je de keukenapparaten schoon: ‘Verplicht aflikken!’

Zelf heeft ze overigens weinig keukenapparaten in huis, zegt Marja Middeldorp aan de telefoon. ,,Vreselijk, vooral die dingen waar mesjes in zitten. Ze spatten de hele keuken vol. Nee, zelfs een kaasschaaf is voor mij gevaarlijk. Maar goed, ik heb geregeld apparaten schoongemaakt dus weet hoe het werkt.”

Broodrooster

Een broodrooster heeft Marja wél. ,,Al weet ik daar nog mijn handen aan te verbranden. Heel moeilijk om hem schoon te maken is het niet. Als hij is afgekoeld, keer ik hem om. Dan vallen de kruimels eruit. Het rekje erin neem ik af met een droog doekje. Soms kun je dat ijzer er niet uithalen. Dan gebruik ik een kwast voor de kruimels, liefst een make-upkwast, die heeft een lange steel en dat is ideaal.”

Tosti-ijzer

,,Je hebt ook van die tosti-tangen die je op het vuur legt. Zijn misschien ouderwets, maar ik zie ze nog regelmatig. Net als bij een modern tosti-ijzer zeg ik één ding: gebruik geen schoonmaakmiddelen! Pak een stuk keukenpapier en neem hem af met sla-olie. Als je borstels of zelfs schuursponsjes gaat gebruiken, beschadig je het teflon-laagje. Niet doen dus. Laat het tosti-ijzer een beetje warm worden, maar niet dat je je handen verbrandt. En dan dus poetsen met sla-olie. Glimt hij weer helemaal!”

Blender

,,Kijk, dat vind ik nou het verschrikkelijkste horrorapparaat dat bestaat”, zegt Marja. ,,Maar veel mensen hebben er wel één in huis natuurlijk. Wil je nou niet die mesjes aanraken bij het schoonmaken, doe er dan warm water in en een paar druppels afwasmiddel. Deksel erop, aanzetten en dan wordt het net zo schoon als in de vaatwasser."

,,Heb je nou gehakt in de blender zitten, dan kan het helpen om paneermeel of beschuit in de blender te strooien. Dat zorgt er voor dat de vetresten worden opgenomen. Alles om er maar voor te zorgen dat je jezelf niet verwondt.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie

Knoflookpers

,,Het is geen elektrisch apparaat, maar ik heb toch een goede tip voor iedereen die een knoflooktang gebruikt”, aldus de schoonmaakgoeroe. ,,Ik ben dol op knoflook en neem altijd uit Frankrijk een hele tros van dat heerlijke aromatische spul mee. Als ik dan thuis ben, pel ik ze en gooi ik ze in een zakje in de vriezer. Heb ik knoflook nodig, dan haal ik hem eruit en als je het dan perst valt het als een ijsklontje uit elkaar. Het grote voordeel: je hoeft niet alsnog een half uur te frutselen om de gaatjes schoon te krijgen. Toptip!”

Mixer

,,Waar gebruik je een mixer voor”, besluit Marja. ,,Juist, voor het bereiden van lekkere baksels. Hoe je die schoonmaakt? Verplicht aflikken! Als kind was dat al lekker en nu nog, toch? Daarna is hij al bijna schoon en kan hij in een lauw sopje of in de vaatwasser. Jammie, bakken maar...”

Volledig scherm Lekker aflikken, tipt Marja. © Shutterstock