Zo ontkalk je de strijkbout: ‘Hij heeft gewoon onderhoud nodig’

Een gietertje of mengbakje, water, natuurazijn en een wattenstaafje. ,,Meng een kopje water met een kopje azijn in het gietertje of bakje, zodat je dat later over kunt gieten. Half om half vul je het dus. Dat giet je in het reservoir van de strijkbout. Zet hem vervolgens aan op de heetste stand. Meestal is dat ‘linnen'. Dan hoor je op een gegeven moment dat hij zo'n geluid maakt alsof hij wil stomen. Je geeft dan drie keer een goede stoomstoot: paf-paf-paf. Als het goed is zie je al een beetje kalk eruit lopen.”



Zet het strijkijzer uit en laat het een uur staan, aldus Marja. ,,Ik zet hem niet in de strijkstand, maar rechtop. Het kalk dat loskomt gaat dan naar de achterkant van het stoomstrijkijzer en komt al uit bij het dopje waar je het water erin doet. Dat dopje maak je na een uur open, giet het water eruit en spoel daarna het reservoir nog een paar keer om met water. Er komt altijd wat losse kalk mee.”