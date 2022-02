Zo richt je een kleine woonkamer leuk in

Eerst wil Fietje weten wat onder ‘klein’ wordt verstaan. Vier bij zes meter? Dat is nog aardig ruim, al maakt het uit of je daar ook je eettafel in kwijt moet. Als het zitgedeelte drie bij vier meter is, dan heb je een gemiddelde maat te pakken van een knus appartement of een tussenwoning, denken we. ,,Moet je de eettafel er toch in kwijt, dan kun je het beste een ovalen tafel nemen”, tipt Fietje vast.

De bank staat ongetwijfeld centraal?

,,Ja, dat is wel een noodzakelijk ding. Wat je vooral niet wil, is een kamer met veel verschillende items. Dat maakt het onrustig. Dus dan ligt de keuze voor een bank voor de hand. Een hoekbank zorgt ervoor dat je toch nog heel wat zitruimte hebt. Een fauteuil neemt toch wat meer ruimte in. Als je een bank kiest, zou je erop kunnen letten dat hij op pootjes staat. Dat geeft lucht en oogt ruimtelijker."

Kies het liefste niet voor een heftig dessin (een print), stelt de stylist verder voor. ,,Houd het liever minimalistisch. Ook dat geeft wat meer rust. Of je houdt de rest rustig en maakt van de bank een statement in je woonkamer.”

Kun je door kleurgebruik de kamer optisch groter maken?

,,Ook qua kleuren kun je het beter rustig houden. Geef de hele ruimte één tint. En als het een hoge ruimte is, dan is het leuk om het plafond mee te nemen in dezelfde kleur. Dat maakt het gezellig. Is het laag, dan kun je er juist voor kiezen om de kleur van de muur in het plafond door te laten trekken, waardoor je juist optische hoogte creëert.

Als je donkere kleuren gebruikt, dan oogt het kleiner. Maar van mij mag het wel hoor, het kan er ook spannend uit zien. Vanuit mijn persoonlijke smaak zou ik vooral uitkijken met knalgeel of andere knalkleuren. Een kleine zitkamer versterkt de onrust die daarmee ontstaat.”

Lees ook bij vtwonen: vijf no go's bij het inrichten van een kleine woonkamer

De televisie heeft vaak een centrale rol in zitgedeeltes. Hoe kun je daar het beste mee omgaan in een kleine woonkamer?

,,Er zijn tv's die bijna als een kunstwerk aan de muur hangen. Het is natuurlijk mooi, als je hem een beetje kunt laten wegvallen. Dat effect kun je ook sorteren als je er wat kunst omheen hangt. Probeer de kunst te clusteren. Meer items bij elkaar worden dan één groot item. Dat is echt beter dan wanneer je losgaat met allemaal frutsels: een vaasje hier en een schilderijtje daar.”

Wat kun je het beste op de vloer leggen?

,,Je zou goed kunnen overwegen om geen kleed neer te leggen. Normaal gesproken gebruik je een kleed om het ziteiland te benadrukken, maar als de ruimte klein is, is in feite alles het zitgedeelte. In een grote ruimte helpt het om te voorkomen dat je meubels niet gaan zwemmen. Daardoor is een kleed standaard geworden, maar ik heb er zelf geen liggen bijvoorbeeld. Voor de akoestiek is het ook minder belangrijk in een kleine ruimte.”

Een bonustip is om een timmerman iets creatiefs te laten maken voor het raam. ,,Laat een zitje maken in de erker of tegen het raam. Zo benut je alle hoeken in de ruimte en zorg je mooi voor extra zitplek voor als je met meer mensen bent.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk de video's hieronder voor meer wooninspiratie.