Zo ruim je de poep van vliegen en andere dieren in en rond het huis netjes op

Nu het lekker weer is, staan de deuren open en dan loopt er wel eens iemand naar binnen die niet was uitgenodigd. ,,Nou ja, iemand? Íets loopt of glijdt of vliegt naar binnen en zo'n beestje kan dan rotzooi maken. Een veldmuisje dat op zoek is naar eten, vliegen die tot 's avonds laat zoemend door de woonkamer gaan of slakken die een spoor trekken op de keukenkasten”, somt Marja op. ,,We leven samen in de natuur, maar het is niet altijd even prettig.”